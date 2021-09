PSG : Mbappé au Real, Al-Khelaïfi s'est pris trois claques

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG rêve tout haut de pouvoir prolonger le contrat de Kylian Mbappé, pour éviter qu’il rejoigne le Real Madrid. C’est peine perdue.

Cet été, le PSG a frappé fort sur le marché des transferts. S’il n’y a pas besoin de raisons pour saisir l’opportunité de signer des légendes comme Sergio Ramos et Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi avait certainement dans un coin de sa tête la petite phrase de Kylian Mbappé, qui demandait un effectif renforcé et capable de viser encore plus haut, pour s’engager sur le long terme au Paris SG. Mbappé lui-même, ne s’attendait peut-être pas à ce que son président effectue un mercato aussi ambitieux, et l’excuse de l’absence de moyens ne peut plus tenir. Malgré cela, l’ancien monégasque n’a pas vraiment changé d’approche, et continue de refuser les offres de prolongation que lui effectue le PSG.

Fabrizio Romano, apôtre du marché des transferts, a ainsi résumé la situation dans une vidéo sur la chaine Youtube de BronxCheerFootball. « Ce n’est pas seulement mon sentiment, mais c’est aussi ce que l’on me dit : le rêve de Mbappé est de jouer au Real Madrid. Il l’a aussi dit à certains joueurs du Real Madrid. Tout peut se passer dans le football, mais je pense que son prochain club est le Real Madrid, il l’a fait savoir dans le vestiaire du PSG également. Le PSG va encore essayer de le convaincre de rester, mais il a déjà refusé trois offres différentes en six mois », a souligné le journaliste italien, pour qui il faut se rendre à l’évidence sur les intentions de Kylian Mbappé.

Non, non et... non

Le scénario parfait se dessine donc pour le Real Madrid, même si cela plait beaucoup moins du côté du PSG. En tout cas, cela confirme certaines indiscrétions qui ont fuité du côté de la Casa Blanca, avec la certitude de certains Madrilènes que Kylian Mbappé allait bientôt partager leur vestiaire. Mais pour le moment, l’attaquant parisien a encore une grosse saison à finir, tandis que, de façade, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sont persuadés d’avoir encore leur chance pour conserver leur joyau encore un ou deux ans de plus. Mais après trois réponses négatives, le PSG va certainement encore tenter sa chance avec des offres au plus proche des demandes du clan Mbappé, avec aucune garantie que cela soit suffisant.