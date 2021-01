PSG : Mbappé au Real, l’énorme doute de Zidane

Dans : PSG.

A la recherche d’un joueur offensif pour renforcer son équipe la saison prochaine, Zinedine Zidane a toujours fait de Kylian Mbappé son premier choix au Real Madrid.

Cela fait plus de deux ans que l’entraîneur merengue cible Kylian Mbappé, faisant de lui une priorité absolue. A ce sujet, Florentino Pérez est sur la même longueur d’onde que l’ancien meneur de jeu de l’Equipe de France. Le boss du Real a régulièrement tenté de recruter l’ancien Monégasque en provenance du PSG. Systématiquement, le club de la Casa Blanca s’est heurté aux refus de Nasser Al-Khelaïfi et de l’Emir du Qatar, qui gère ce dossier en personne. Cet été en revanche, la situation sera différente car Kylian Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat au compteur. Une vente de l’international tricolore pourrait être envisagée pour la première fois…

Une aubaine pour le Real Madrid, à moins que le champion d’Espagne en titre ne prenne la surprenante décision de changer d’avis en prenant un virage à 180 degrés. A en croire les informations de Don Balon, ce scénario n’est pas totalement impossible dans la mesure où l’intérêt du Real Madrid pour Jadon Sancho grandit de semaines en semaines. A tel point qu’à la surprise générale, Zinedine Zidane pourrait finalement encourager Florentino Pérez à foncer sur l’Anglais du Borussia Dortmund, plutôt que sur le génie français du Paris Saint-Germain. Pour l’heure, il ne s’agit évidemment que de rumeurs qui demanderont des confirmations, que cela soit en France ou en Allemagne. Une chose est en revanche certaine, le Real Madrid étudie d’autres pistes et ne s’obstinera pas le dossier Kylian Mbappé au mois de juin. Lors des mercatos précédents, le club merengue a perdu suffisamment d’énergie à négocier dans le vent un possible transfert du natif de Paris, qui n’a finalement jamais abouti.