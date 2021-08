PSG : Mbappé au Real, Al-Khelaïfi prend la parole

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions, qui a offert une grosse affiche contre Manchester City au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi a évoqué le cas de Kylian Mbappé.

Même si l’actualité chaude de ce jeudi soir est le tirage au sort de la C1, lors duquel le PSG est tombé sur Man City, le RB Leipzig et Bruges, le président du club de la capitale française n’a pas pu éviter les questions autour de l’avenir de Kylian Mbappé. En même temps, il faut dire que le Real Madrid ne lâche pas le champion du monde. Ces dernières heures, le club espagnol a même dégainé une seconde offre de transfert pour l’international français. En effet, selon les informations de RMC, le Real propose maintenant 180 millions d’euros, avec des bonus, pour tenter de s’attacher les services de Mbappé.

💰 Le Real Madrid a formulé une deuxième offre pour Kylian Mbappé et propose 180 millions d'euros, bonus inclus, au PSG pour l'attaquant français. — RMC Sport (@RMCsport) August 26, 2021

Al-Khelaïfi dit non et non

Une nouvelle proposition que Nasser Al-Khelaïfi ne va même pas prendre en considération, puisque le président du PSG s’est une nouvelle fois montré intraitable sur ce sujet. « J'ai été très clair dans le dossier Mbappé. Tout le monde connaît notre position. C'est très clair, on ne veut pas changer ! », a lancé le président du PSG sur beIN Sports dans la foulée du tirage au sort de la C1.

Désormais, les choses sont donc claires : Mbappé ne quittera pas Paris avant le 31 août prochain, sauf si le PSG obtient la somme demandée. Et sachant que l’attaquant de 22 ans ne veut pas entendre parler d’une prolongation de contrat, vu qu’il a repoussé toutes les approches de Leonardo, Mbappé se trouve dépendant d'un nouvel effort du Real Madrid. Heureux à l’idée d’évoluer aux côtés de Lionel Messi, Mbappé pourrait donc faire une dernière saison sous le maillot du PSG avant de rejoindre le Real de manière gratuite en 2022. À moins que les choses évoluent avant mardi soir, date de la fermeture du marché des transferts… Car on le sait, dans le football, et surtout sur le mercato, tout est possible.