PSG : Le Real Madrid prépare le 5 pour Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les numéros pour la saison à venir ont déjà été donnés au Real Madrid, et s’il venait à signer pour la Maison Blanche, Kylian Mbappé n’aurait pas forcément le numéro de maillot de ses rêves.

En effet, peu importe la superstar qu’il représente, le Français arriverait dans un effectif blindé de joueurs confirmés. Le numéro 9 est la priorité de Karim Benzema, et KB9 n’a pas l’intention de s’en séparer. Même chose pour le 10 de Luka Modric, ou le 7 de Eden Hazard. Marco Asensio est numéro 11 plus fragile, mais le joueur du PSG n’a de toute façon pas le choix. Une fois qu’un joueur a évolué une seule minute en Liga avec son maillot, le numéro floqué ne peut plus bouger et celui-ci est réservé pour la saison à venir. Résultat, selon AS, le Real Madrid envisage de lui proposer le numéro 5 porté par Raphaël Varane, et plus anciennement par un certain Zinedine Zidane, qui avait fait rêver les foules avec le 5, plutôt dévoué aux défenseurs centraux habituellement, dans le dos.

Une option qui satisferait Kylian Mbappé selon le média espagnol, même si rien n’est figé. Il faut dire que la prudence reste quand même de mise, le PSG n’ayant absolument pas donné son accord au Real Madrid pour discuter officiellement avec son joueur. Et dans le même temps, il reste à trouver un accord entre les deux clubs, ce qui est encore loin d’être le cas. La formation espagnole a proposé 160 ME, tandis que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi peuvent consentir à un départ de l’ancien monégasque à condition de voir le club merengue poser au moins 200 ME sur la table. La deuxième offre du Real Madrid a été effectuée ce jeudi selon Sky Sports, mais pour 170 ME seulement.