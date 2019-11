PSG : Mbappé a soif de C1, il met Paris au parfum

Dans : PSG.

Après deux ans d’échec, Kylian Mbappé entend briser la malédiction en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. L’international français déborde d’ambition dans cette compétition…

Tandis que le PSG, déjà qualifié, affronte le Real Madrid mardi soir à Santiago Bernabeu, le champion du monde 2018 vise clairement la victoire finale en Ligue des Champions cette saison. Dans une longue interview accordée à la FIFA, le buteur parisien de 20 ans a évoqué sa soif de titres. Le Paris Saint-Germain est prévenu : s’il veut garder Kylian Mbappé le plus longtemps possible, il va falloir (très) rapidement performer sur la scène européenne. Car le natif de Paris ne se contentera pas encore des années de remporter simplement la Ligue 1.

« Je veux avant tout soulever tous les trophées qu’il me manque, notamment la Ligue des champions. C’est la compétition de clubs qui fait rêver tous les footballeurs. J’ai la chance de connaître des joueurs qui l’ont déjà gagnée. Je les observe et j’apprends auprès d’eux afin de pouvoir, je l’espère, décrocher ce titre un jour. C’est un objectif pour 32 clubs. Il y aura donc 31 déçus à la fin de la saison. Nos précédentes campagnes nous ont montré que nous devons d’abord nous concentrer sur nous-mêmes. Cet été, il y a eu plusieurs changements, positifs pour ma part. Mais nous devons avancer et travailler sereinement. Nous avons de grands joueurs. Le but est de bâtir un véritable collectif et c’est ce que nous sommes en train de faire » a indiqué Kylian Mbappé, lequel rêve de remporter la Ligue des Champions et l’Euro en 2020. Cela serait un excellent signe de bonne santé du football français…