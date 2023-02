Marquinhos va prolonger, le PSG embarrassé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Marquinhos est chahuté cette saison par les fans du PSG. Pour autant, le Brésilien va prolonger son contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2027.

Le PSG passe ces dernières semaines par une période très difficile. Le collectif de Christophe Galtier ne répond plus et les individualités sont de plus en plus contestées. Après la débâcle à Monaco samedi dernier, les Ultras du PSG ont d'ailleurs montré leur mécontentement envers leurs joueurs, dont Marquinhos. Le capitaine francilien est sous le feu des critiques depuis sa sortie malencontreuse après la rencontre à Marseille en Coupe de France, alors qu'il indiquait que Paris devait apprendre à perdre... Face à Monaco, Marquinhos n'a pas rassuré et aura encore une fois été l'auteur de propos maladroits au micro de Prime Video. Si rien ne va plus entre le Brésilien et les fans du PSG, l'ancien de la Roma va néanmoins prolonger son contrat.

Marquinhos et le PSG, ça va continuer mais...

Selon les informations d'RMC, le capitaine du PSG a trouvé un accord avec son club pour prolonger son contrat jusqu'en 2027, lui dont le contrat expire en 2024. L'annonce de la prolongation de contrat de Marquinhos à Paris est même imminente. Cependant, les champions de France attendent maintenant le meilleur moment pour l'annoncer. Difficile de savoir donc quand tout sera officiel, alors que la crise couve au PSG et que Marquinhos est l'une des cibles du public parisien. La rencontre face au Bayern Munich ce mardi soir au Parc des Princes sera d'ailleurs celle de tous les dangers pour le club de la capitale et son capitaine. Ce mois de février fait pour l'instant mal aux joueurs du PSG et certains d'entre eux sont plus que jamais mis sous pression. D'après Foot Mercato, Neymar et Leo Messi ne sont plus certains de continuer dans la capitale la saison prochaine...