PSG : Mbappé à Paris pour l'argent ? Son oncle en rigole

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Bien incrusté dans le monde du football, sachant qu'il a été directeur sportif dans le passé, Pierre Mbappé avoue que son neveu Kylian n'a pas signé au Paris Saint-Germain pour l'argent et la gloire.

Le 31 août dernier, Kylian Mbappé a franchi un véritable cap dans sa jeune carrière en passant de l'AS Monaco au PSG. Si l'international français a bien été prêté une saison avec une option d’achat obligatoire de 145 millions d'euros, son salaire à Paris reste une petite énigme. Il devrait logiquement toucher 10 ME par an, sauf que sachant qu'il est prêté, le club parisien peut le payer aux conditions salariales qui étaient les siennes à Monaco, à savoir 1 ME annuel. Mais on s'imagine bien qu'un accord a sûrement dû être trouvé pour satisfaire toutes les parties. Sauf qu'au final, ce volet financier n'intéresse pas vraiment Kylian Mbappé, qui est surtout venu au PSG pour jouer dans son club de cœur au sein d'un grand projet sportif européen. C'est en tout cas ce qu'avoue Pierre Mbappé.

« Kylian, c’est un enfant à part. Il est fou. Il a toujours eu des rêves de fou. Ce qui est incroyable, c’est qu’il atteint souvent ses objectifs. J’entends parler du clan Mbappé, je n’aime pas ce terme. Le chef, celui qui décide, c’est Kylian. Tu ne peux pas être ce que Kylian veut être, si tu n’as pas de personnalité. Le foot, ce n’est pas le monde des bisounours. Rien n’est lisse dans ce milieu. Ces accrocs, ça fait partie du foot. Ce qu’il a vécu à Monaco, à son arrivée, ça fait partie de sa carrière. Ce qui s’est passé avec Bruno Irles, son premier entraîneur à Monaco, lui a permis de grandir. Ce qui s’est passé cet été, cela fait partie du foot. Son parcours n’a pas été lisse, et c’est tant mieux. Et puis, il ne faut pas exagérer les difficultés qu’il a rencontrées. Vu où il est à son âge, franchement... Ça me fait sourire lorsque j’entends que le choix de rejoindre le PSG a été motivé par l’argent. Sans être non plus dans un monde où l’on peut se contenter d’eau et de sucre, l’argent n’a jamais été un moteur », a commenté, dans le magazine L’Equipe, l'oncle de Mbappé, qui continue donc à être étonné par l'attaquant de 18 ans, auteur de la plus belle réponse aux critiques samedi lors du victoire du PSG à Angers (5-0), au cours de laquelle il a marqué deux buts et délivré une passe décisive.