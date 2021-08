PSG : Mbappé à Liverpool, une nouvelle piste incroyable ?

Dans : PSG.

Par La Rédaction

Alors que le Real Madrid semble être l’immense favori pour accueillir Kylian Mbappé, en fin de contrat au PSG dans un an, Liverpool prépare un plan pour rafler la mise.

Le feuilleton continue et l'incertitude plane toujours autant sur le futur de Kylian Mbappé. Malgré les renforts estivaux et l’incroyable arrivée de Lionel Messi, l’international français serait toujours aussi décidé à quitter le PSG. Le voir partir dès cet été reste assez improbable tant le Qatar semble intransigeant dans le dossier. Le Real Madrid veut tout de même tenter sa chance avec une offre à hauteur de 150 ME. Mais Florentino Pérez est prêt à attendre juin 2022 pour accueillir Kylian Mbappé, libre de tout contrat. S’il demeure en position de force, le président merengue devrait quand même se méfier. Le PSG risque de tenter quelques nouvelles offensives pour prolonger le champion du monde 2018. Et surtout, un autre grand club européen compte bien jouer sa carte à fond. Au cours du Transfer Window Podcast, Ian McGarry a parlé d’une très probable offensive de Liverpool pour Kylian Mbappé l'été prochain !

Une porte de sortie au bout de 2 ou 3 ans

« Mbappé est intéressé par un transfert à Liverpool, quelque chose dans lequel Jurgen Klopp a un rôle central, en ce qui concerne le respect et l'admiration de Mbappé pour l'entraîneur allemand. Liverpool poursuit et ils pensent qu'ils ont une opportunité dans laquelle ils pourraient être en mesure d'obtenir Mbappé pour deux ou trois ans s'ils incluent une clause de sortie dans son contrat », a révélé le journaliste anglais. Le numéro 7 du PSG ne ferme donc pas la porte à un départ en Premier League. La possibilité de partir au bout de deux ou trois ans proposée par Liverpool pourrait bien peser lourd dans la balance. Kylian Mbappé aurait l’occasion de découvrir le championnat anglais et Anfield, avant de réaliser son rêve d’enfant en rejoignant le Real Madrid, à 26 ou 27 ans, au summum de sa carrière.