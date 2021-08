PSG : Mbappé à Madrid, l'Espagne accusée de mensonge !

Dans : PSG.

Les médias espagnols se déchaînent ce lundi en affirmant que Kylian Mbappé fait le forcing pour rejoindre le Real Madrid d'ici la fin du mercato. Mais Mohammed Al Kaabi, insider qatari dément lui cette version des faits.

Josep Pedrerol, mythique journaliste espagnols des émissions « El Chiringuito » et « Jugones » s’était engagé, il y a quelques mois, à quitter l’antenne si Sergio Ramos quittait le Real Madrid et si Lionel Messi en faisait de même du FC Barcelone. Même s’il s’est planté dans les grandes largeurs, le roi du buzz est toujours là et c’est désormais sur le dossier Kylian Mbappé qui balances ses infos au rythme des « Una DECISION » ou des « tic tac tic tac ». Alors quand peu après minuit, Pedrerol a annoncé que l’attaquant français allait avoir une réunion « dans les prochaines heures » avec Nasser Al-Khelaifi afin d’évoquer son avenir au PSG, tout s’est emballé.

L’ensemble des médias espagnols, qu’ils soient proches du Real Madrid ou du FC Barcelone, ont emboîté le pas de Josep Pedrerol, ajoutant quelques détails censés confirmer la thèse d’une décision imminente concernant le transfert, ou non, de Kylian Mbappé chez les Merengue. Et comme l’attaquant du PSG et de l’équipe de France s’en tient à un silence strict sur ce sujet, chacun peut imaginer ce qu’il veut concernant la suite de la carrière de l’ancien joueur de l’AS Monaco arrivé en 2017 au Paris Saint-Germain pour 180 millions d’euros.

Cependant, en réponse à cette agitation médiatique en Espagne, c’est Mohammed Al Kaabi, désormais célèbre sur les réseaux sociaux en raison de sa proximité certaine avec le Qatar, qui est sorti de son silence. « Tout ce qui est publié dans la presse espagnole actuellement est faux et ne constitue que de multiples moyens de pression. Pour l'instant, Kylian et les dirigeants du PSG n'ont pas encore décidé si le joueur continuera cette saison ou non. Nous vous tiendrons au courant des derniers développements » a indiqué l’insider qatari au grand mécontentement des supporters madrilène qui pensent eux que le deal est proche entre Kylian Mbappé et Florentino Perez.