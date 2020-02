PSG : Mbappé à Liverpool, Nike remis à sa place

Dans : PSG.

Désireux de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain sera toutefois confronté à de nombreuses menaces dans ce dossier.

On le sait, le Real Madrid a fait de l’attaquant du PSG sa priorité absolue, et espère le recruter à l’été 2021. En Angleterre, Liverpool est également associé de manière presque quotidienne à Kylian Mbappé. D’autant que la saison prochaine, Nike, équipementier officiel de Kylian Mbappé, sera également celui de Liverpool. Un indice sur le mercato du Français selon de nombreux observateurs, mais pas pour Paul Gorst. Journaliste spécialisé dans l’actualité des Reds pour le Liverpool Echo, notre confrère britannique estime que le changement d’équipementier de Liverpool n’aura aucun impact, positif ou négatif, sur une éventuelle venue de Kylian Mbappé à Anfield.

« Le PSG est déjà sponsorisé par Nike et c’est la seule équipe à avoir le logo Jordan. C’est un énorme accord. Je pense que ce n’est pas aussi simple que ça : Nike fait les maillots de Liverpool donc ils vont avoir leur mot à dire. Ce n’est qu’un équipementier. C’est le plus grand équipementier du monde, mais ils ne vont pas appeler Michael Edwards (directeur sportif de Liverpool) pour dire : « Vous devez acheter Mbappé car nous faisons vos maillots ». Je ne pense pas que ça marche comme ça » a estimé le journaliste, pour qui il est incongru de penser qu’un équipementier peut avoir une telle influence dans un transfert aussi important que celui de Kylian Mbappé. Cela ne veut en revanche pas dire que Liverpool ne tentera pas sa chance pour recruter l’attaquant du PSG même si pour l’heure, les Reds n’ont aucune raison de bousculer leur ligne d’attaque, qui brille de mille feux depuis deux ans maintenant avec Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané…