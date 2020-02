PSG : Le Real drague Mbappé, le Qatar contre-attaque

Dans : PSG.

L’été 2020 risque bien d’être celui de tous les dangers pour le Paris Saint-Germain, qui devra gérer au mieux les dossiers Neymar et Kylian Mbappé.

Le Brésilien, conscient qu’aucune équipe en Europe ne lui proposera un meilleur salaire que le PSG, pourrait se laisser tenter par une prolongation de contrat en cas de beau parcours en Ligue des Champions cette saison. La situation paraît en revanche plus complexe pour Kylian Mbappé. Et pour cause, l’attaquant de l’Equipe de France rêve du Real Madrid, comme l’indiquaient mercredi nos confrères espagnols du média OK-Diario. La tendance est confirmée ce jour par le journal AS, qui dévoile un peu plus encore les intentions du Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé au mercato estival.

Pour le média madrilène, le Real Madrid sondera le Paris Saint-Germain cet été mais dans l’esprit de Florentino Pérez, l’objectif est de recruter Kylian Mbappé à l’été 2021. En effet, la direction du Real Madrid espère que l’attaquant du PSG refusera toutes les offres de prolongation du champion de France en titre, afin d’être en position de force en 2021, lorsque Kylian Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat. Une stratégie similaire à celle adoptée pour le Real Madrid dans le dossier Eden Hazard, qui avait quitté Chelsea à 12 mois de la fin de son bail à Londres. Mais le Paris Saint-Germain ne se laissera pas faire aussi facilement…

Paris prêt à tout pour garder Mbappé

« Ce ne sera pas si facile que ça pour le Real Madrid de sortir Mbappé du PSG. Paris ne veut pas le laisser partir avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C’est une question stratégique » indique une source proche du dossier. Preuve que le Paris Saint-Germain est prêt à tout pour conserver Kylian Mbappé, une offre absolument démentielle de prolongation de contrat est en préparation. Et celle-ci risque de donner le vertige au buteur de l’Equipe de France puisque le PSG est prêt à offrir à Kylian Mbappé des émoluments similaires à ceux de Lionel Messi à Barcelone ou de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, avec un salaire estimé à 45 ME par an ! Une proposition XXL que le clan Kylian Mbappé aura bien du mal à refuser, malgré un rêve assumé de jouer un jour en faveur du Real Madrid…