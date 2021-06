PSG : Mbappé à l'OM, Macron s'excuse

Dans : PSG.

En visite à Clairefontaine avant l’Euro, Emmanuel Macron a demandé pardon à Kylian Mbappé après sa blague l’envoyant à l’OM.

« Kylian Mbappé, c'est moi qui m'occupe de sa carrière. Et donc, Kylian Mbappé va quitter le PSG, dans les prochaines semaines, pour l'Olympique de Marseille », affirmait Emmanuel Macron, supporter olympien, dans un concours d’anecdotes avec les youtubeurs McFly et Carlito à l’Élysée. Le président de la République avait alors appelé le joueur du PSG, qui avait évidemment fait savoir que l’information était fausse. Emmanuel Macron a osé manier l’humour dans ce dossier brûlant qu’est l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrant en juin 2022. En visite à Clairefontaine pour discuter et déjeuner avec les Bleus, le chef de l’État a présenté ses excuses à Kylian Mbappé, avec le sourire.

« Pardon pour ce transfert. Vous avez bien défendu les couleurs donc c’est passé avec tout le monde », lui a dit Emmanuel Macron sur le ton de l’humour. « Non ça va, ça passe », a rigolé Kylian Mbappé. Le président n’a pas manqué non plus de le remercier pour le vaccin. Le buteur du PSG a publié une photo le 25 mai sur son compte Instagram sur laquelle il reçoit son injection contre la Covid-19.

Emmanuel Macron a aussi pris des nouvelles de Karim Benzema. Sorti sur blessure en première mi-temps contre la Bulgarie mardi soir, l’attaquant du Real Madrid a rassuré le président. « Comment ça va Karim ? Ça me fait plaisir », s’est réjoui le Président. L’attaquant du Real Madrid sera normalement remis de sa béquille pour le premier match de l’Équipe de France, mardi, contre l’Allemagne.