OM : Kylian Mbappé déçoit Emmanuel Macron

Dans : PSG.

A un an des élections présidentielles, Emmanuel Macron tente de se mettre l'électorat des jeunes dans la poche. Et pour cela, le Président de la République a participé à une émission avec des stars de Youtube, McFly et Carlito, avec la participation rapide de Kylian Mbappé.

Très attendue par les 6 millions d’abonnés à la chaîne Youtube de McFly et Carlito, c’est ce dimanche qu’a été mise en ligne la vidéo réalisée la semaine passée à l’Elysée par le duo en compagnie d’Emmanuel Macron. Bien évidemment, pendant que les fans du président Macron étaient enthousiastes face à ce show, les opposants à EM faisaient remarquer que les ficelles étaient énormes à un an des présidentielles. Le principe de cette vidéo était un concours d’anecdotes et Kylian Mbappé a été au cœur d’un des jeux. En effet, Emmanuel Macron a expliqué à ses deux interlocuteurs que la star du Paris Saint-Germain allait rejoindre l’Olympique de Marseille lors de ce mercato. « Kylian Mbappé, c'est moi qui m'occupe de sa carrière. Et donc, Kylian Mbappé va quitter le PSG, dans les prochaines semaines, pour l'Olympique de Marseille », a affirmé, sans rire, le Président de la République.

Et comme dans tout beau feuilleton, Emmanuel Macron a sorti son téléphone pour appeler directement Kylian Mbappé afin qu’il confirme cette information. Mais l’attaquant du PSG a évidemment pris le contrepied du président. « Héhé, impossible d’aller à Marseille, ce n’est pas dans notre ADN ça », a répondu le champion du monde 2018, qui n’a toutefois pas été plus loin dans les annonces sur son avenir au Paris Saint-Germain ou ailleurs. Prochain rendez-vous chez Cyril Hanouna avec Pierre Ménès ?