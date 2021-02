PSG : Mbappé a écrasé le Barça, Neymar veut en rajouter une couche

Dans : PSG.

Victime d’une lésion aux adducteurs, Neymar a dû déclarer forfait pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions à Barcelone. Mais le meneur de jeu du Paris Saint-Germain compte bien se rattraper au match retour.

A le voir exprimer sa joie en regardant la démonstration des siens au Camp Nou, Neymar n’a plus aucune pitié pour ses anciens coéquipiers du FC Barcelone. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain a aimé voir son partenaire Kylian Mbappé infliger un triplé aux Blaugrana (1-4) mardi. Et aurait sûrement adoré l’imiter sur le terrain. Le Brésilien se serait effectivement amusé sans sa lésion aux adducteurs apparu lors du match de Coupe de France remporté à Caen (0-1) le 10 février dernier. Une blessure qui devait l’éloigner des terrains pour environ quatre semaines, soit jusqu’au match retour au Parc des Princes prévu le 10 mars.

Reste à savoir si le club de la capitale prendra le risque d’accélérer son retour alors que le score est déjà large. On peut penser que le staff médical lui conseillera de se ménager. Sauf que Neymar, lui, est visiblement déterminé à affronter le Barça si l’on en croit Mauricio Pochettino. « Il faut être prudent et préparer sérieusement le match retour, a calmé l’entraîneur parisien sur les ondes de Catalunya Radio. Neymar est très excité à l'idée de jouer contre le Barça mais le plus important, c'est sa condition physique, qu'il soit en bonne santé et qu'il prenne le temps nécessaire pour se remettre de sa blessure. Plus tôt il récupérera, mieux ce sera pour l'équipe. » Barcelone est prévenu, Neymar ne pense qu’à l’enfoncer…