PSG : Mbappé est plus fort sans Neymar, il ose !

En l’absence de Neymar mardi soir, Kylian Mbappé a porté le Paris Saint-Germain sur ses épaules contre le FC Barcelone au Camp Nou.

Avec trois buts et une prestation XXL, l’international français a mis tout le monde d’accord. Très attendu afin de compenser les absences préjudiciables de Neymar et d’Angel Di Maria, l’ancien Monégasque s’est montré décisif, ce qui a rarement été le cas avec le PSG en phase finale de Ligue des Champions. De quoi faire dire à Christophe Jallet que le buteur de l’Equipe de France exprime mieux ses qualités lorsqu’un certain Neymar est absent…

« On l'avait vu très souvent déjouer en l'absence de Neymar car il voulait tout compenser à lui seul et jouer comme Neymar. Avant Mbappé voulait remplacer Neymar dans le folklore. Là, il a été, au contraire, parfait en restant dans son registre. Vraiment il a été énorme » explique l’ancien consultant de Téléfoot au Parisien, avant de poursuivre. « Il n'y a rien à redire, ni offensivement, ni défensivement. Car il a fait tous les efforts quand il fallait se replacer. Collectivement, il s'est fondu dans le truc. Il a aussi su analyser la mauvaise période qu'il a traversée il y a quelque temps. On dit qu'on retrouve les grands joueurs dans les grands matchs. Et bien lui, on l'a retrouvé avec un triplé sur la pelouse de Barcelone ! Il savait qu'il y avait un grand rendez-vous face à un Barça un peu faible défensivement et surtout sur une pelouse très grande qui lui a laissé beaucoup d'opportunités d'étaler ses qualités. Avec ces espaces, il a su être efficace et faire la différence ». Au buteur parisien de confirmer cette prestation royale lors du match retour au Parc des Princes dans trois semaines afin d’assurer la qualification du PSG.