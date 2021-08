PSG : Mbappé a dégoûté la Juventus en deux temps

Dans : PSG.

En 2017, le PSG a réalisé un véritable exploit au mercato en recrutant le si convoité Kylian Mbappé pour 180 ME.

En s’attachant les services de la star de l’Equipe de France, Paris avait frappé un immense coup sur le marché des transferts. Car déjà à l’époque, Kylian Mbappé était un joueur très courtisé, notamment par le Real Madrid. Dans une interview accordée à Tuttosport, Andrea Barzagli se rappelle du jour où Mbappé a fait très mal à la Juventus Turin dans un match de Ligue des Champions avec Monaco. Il explique qu’à cette époque, il avait très vite suggéré à la Vieille Dame de recruter Mbappé. Mais cela était déjà impossible pour le champion d’Italie.

Mbappé impossible à recruter pour la Juve

« Je me souviens comme si c'était hier de la situation que j'ai ressentie à Monte-Carlo contre le jeune Mbappé : il allait à 3 000 à l'heure. À la fin du match, je suis allé voir Paratici (directeur sportif de l'époque) et lui ai dit : "qu'est-ce qu'on attend pour le prendre ?" Il m'a fait comprendre que tout le monde le voulait déjà et qu'il était pratiquement impossible d'avoir Mbappé » a expliqué l'ancien défenseur de la Juventus Turin et de la sélection italienne. Un recrutement impossible pour la plupart des clubs européens sauf pour le PSG, doté d’une puissance financière sans égale et qui a réussi à recruter Mbappé mais également Neymar lors du même mercato.