PSG : Mbappé ne prolonge pas, les raisons dévoilées

Pas de prolongation en vue pour Kylian Mbappé, qui estime que les conditions pour rester au PSG sur le long terme ne sont tout simplement pas réunies.

Kylian Mbappé a repris le chemin de l’entrainement au Camp des Loges, et ne cache pas son envie d’en découdre pour cette nouvelle saison. Le joueur du PSG affiche un large sourire et le fait savoir sur ses réseaux sociaux, histoire de bien faire comprendre que, malgré les rumeurs, il était concentré à fond sur ce qu’il faisait de mieux. Pourtant, il y aurait de quoi tendre le jeune homme de 22 ans. Après un Euro clairement raté, sa situation contractuelle met tout le monde sur les nerfs. Au PSG comme en Espagne. De l’autre côté des Pyrénées, on reste persuadé que le Real Madrid est capable de le faire venir dès cet été, si jamais le mois d’août ne permettait pas à Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo de régler cette histoire de nouveau contrat. Au pire, l’arrivée de Mbappé au sein de la Casa Blanca est annoncée pour l’été suivant, en 2022, quand l’ancien monégasque n’aura plus de contrat avec le PSG.

Dans les colonnes du Parisien, Dominique Sévérac tient tout de même à prévenir les médias espagnols qu’il fallait arrêter de s’enflammer et de raconter n’importe quoi. Le message est passé pour le journaliste français, qui tenait à mettre les choses au clair de son côté. « Pour ceux qui ne l’ont pas encore compris ou qui font semblant, notamment du côté de l’Espagne, Kylian Mbappé reste encore cette saison au PSG, comme nous le révélions le 1er juillet », a balancé la plume du journal francilien, pour qui le club de la capitale a donc un an pour convaincre Kylian Mbappé de le prolonger.

Une décision murement réfléchie

Mais pour le moment, il n’y a absolument rien à l’horizon et cela ne devrait pas changer prochainement. En effet, aucune discussion n’est réellement en cours entre le clan Mbappé et le PSG actuellement. Pour l’international français, malgré les efforts effectués sur le marché des transferts, tout n’est pas réuni pour qu’il prolonge. Et ce n’est pas une bouderie liée au mercato, à l’offre financière ou à son statut. « Pour l’instant, il ne prolonge pas. Cette décision, il l’a mûrement réfléchie, ce qui l’aide à regarder devant lui. Les conditions ne sont, selon lui, toujours pas réunies pour étirer son bail », a fait savoir Dominique Sévérac, pour qui Kylian Mbappé ne se voit pas rester au PSG sur le long terme à l’heure actuelle.

La page Euro tournée, Mbappé a la tête au PSG

Nasser Al-Khelaïfi va inévitablement revenir à la charge pendant les prochains mois, mais les efforts fournis sur le marché des transferts n’ont pour le moment pas eu d’effet sur l’état d’esprit de Kylian Mbappé. L’idée d’aller au bout de son contrat et de partir ensuite pour le Real Madrid, dont il rêve depuis toujours, se dessine clairement désormais. Et ce même si le PSG, avec son recrutement, fait clairement figure d’épouvantail de la prochaine Ligue des Champions, probablement même plus qu’un Real Madrid qui ne parvient plus à attirer de grands joueurs, et ne semble plus faire d’efforts financiers pour cela depuis deux ans. Cela pourrait bien changer dans un an, si jamais Kylian Mbappé venait à faire le grand saut.