PSG : Mbappé 2022 pour 0 euro, le Real a un plan B foudroyant

Dans : PSG.

Dès son arrivée au PSG en 2017, Kylian Mbappé était pressenti pour rejoindre un jour le Real Madrid, qui le courtise depuis qu’il est annoncé pour être l’une des promesses du football.

Ce fut donc raté il y a trois ans de cela, mais la Maison Blanche est toujours sur le coup. Plus que jamais, son arrivée est espérée pour 2021, ce qui semble être la date idéale pour plusieurs raisons. Le champion du monde sera à un an de la fin de son contrat, ce qui obligera le PSG à négocier, le Real Madrid est en manque d’un attaquant vedette, et la formation espagnole a économisé l’été dernier pour avoir les moyens financiers de ses ambitions. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi l’a déjà démontré avec Neymar, qui n’est pas le premier venu, il sait être ferme et se faire respecter quand il s’agit de ses stars. Résultat, les négociations s’annoncent compliquées, d’autant plus que le Paris SG n’a pas perdu espoir de le faire prolonger, et que les finances du Real ne sont pas extensibles, rénovation de Bernabeu et crise sanitaire oblige. Et si jamais, les deux parties ne parvenaient pas à se mettre d’accord l’été prochain ?

La version espagnole d’Eurosport envisage ce scénario et rappelle qu’il n’y a qu’un seul patron dans ce transfert, c’est Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG peut très bien refuser fermement de prolonger pour forcer son départ vers Madrid. Celui-ci a donc de bonnes chances d’avoir lieu en 2021, mais si les négociations devenaient trop ardues, le Real Madrid serait désormais prêt à attendre 2022 pour avoir le Français gratuitement. De quoi économiser 150 à 200 ME, ce qui n’est pas anodin, mais aussi mettre en furie les socios qui attendent un renfort offensif de premier choix pour l’été prochain, et pas pour dans deux ans.