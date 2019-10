PSG : Mauvaise nouvelle ! Neymar blessé et absent 4 semaines

Dans : PSG, Ligue 1.

Au lendemain de sa sortie sur blessure contre le Sénégal en amical, c'était à Singapour, Neymar a passé des examens à Paris. Et les résultats ne sont pas bons.

Tant pis pour ceux qui voyaient une blessure diplomatique pour Neymar lorsque ce dernier est sorti dimanche après 12 minutes lors du match Brésil-Sénégal, mais c’est officiel, la star brésilienne du Paris Saint-Germain est réellement touchée et va manquer plusieurs matchs. Même si sur son compte Instagram, Neymar n’a pas donné des détails en diffusant une photo de sa jambe gauche déjà traité, mais le PSG a officiellement confirmé que le Brésilien souffre d'une lésion grade 2 du biceps fémoral ischios-jambiers gauche et sera absent 4 semaines. Il manquera donc le match contre l'OM, et pourrait faire son retour pour le déplacement du Paris SG à Madrid en Ligue des champions.