PSG : Mauro Icardi tease son départ, Champagne au Qatar !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG n’a jamais été aussi proche de vider son loft puisque Mauro Icardi, le dernier rescapé, est tout proche de la sortie.

L’opération dégraissage de Luis Campos et d’Antero Henrique est sur le point de se conclure au Paris Saint-Germain. Après les départs de Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Idrissa Gueye ou encore Julian Draxler, c’est au tour de Mauro Icardi de prendre la porte. Et le départ de l’international argentin est imminent. En effet, comme indiqué mardi, un accord a été ficelé avec Galatasaray dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Dans cette opération, le Paris SG ne va pas s’en sortir sans lâcher un centime. Et pour cause, le club de la capitale va être contraint d’assumer une partie du salaire de Mauro Icardi durant son prêt à Istanbul, sans que l’on sache encore comment va être réparti le salaire de l’Argentin entre les deux clubs. Quoi qu’il en soit, le départ de Mauro Icardi est imminent puisque le joueur est sorti du silence sur Instagram.

Icardi à Galatasaray, c'est imminent

🚨 Mauro Icardi sur Instagram : « ⏱ Tic Tac »



Bientôt l’heure du départ ? Le mercato turc ferme ses portes ce jeudi… ⏳🔜🇹🇷 pic.twitter.com/osFpAtA3ja — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) September 6, 2022

Longtemps annoncé à Monza en Italie, Mauro Icardi va finalement rebondir à Galatasaray. Et afin d’exciter les supporters du club turc, à l’affût du moindre indice sur les réseaux sociaux, l’attaquant du Paris Saint-Germain a publié une photo avec un émoticonne « Tic Tac », comme pour faire savoir à ses followers que quelque chose allait être annoncé dans les prochaines heures. Ces derniers jours, Mauro Icardi a agité le mercato en Turquie, qui est encore ouvert pour quelques jours. En effet, outre Galatasaray, qui va donc rafler la mise, deux autres clubs étaient intéressés : Fenerbahçe et Besiktas. C’est finalement Galatasaray qui va récupérer Mauro Icardi pour le plus grand bonheur de sa femme et agent, Wanda Nara. « J’ai énormément envie de vivre en Turquie. Nous verrons si cela se fait. C’est un pays que j’aime. J’ai été 6 ou 7 fois en vacances en Turquie, seule avec mes enfants. C’est une destination que j’aime » avait-elle récemment confié à America TV. La femme de Mauro Icardi va donc avoir l’occasion de se poser un peu plus longtemps à Istanbul, où la ferveur autour de Galatasaray est unique en Europe.