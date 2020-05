PSG : Marquinhos rentre à Paris et fait un choix radical

Dans : PSG.

Marquinhos a décidé de quitter le Brésil et il rentre dès maintenant à Paris. Le défenseur va s'imposer une mise à l'écart afin d'être prêt lors de la reprise le 22 juin.

Des trois joueurs brésiliens qui sont encore dans leur pays, Marquinhos va être le premier à faire son retour en France, tandis que Thiago Silva et Neymar n’ont, eux, pas encore fait savoir quand ils reviendront à Paris où la reprise de l’entraînement du PSG est désormais annoncée pour le 22 juin. Selon Isabela Pagliari, Marquinhos souhaite revenir au plus vite dans la capitale, mais le défenseur du Paris Saint-Germain ne veut pas prendre des risques avec ses proches et ses coéquipiers, et il va donc se placer volontairement en quatorzaine, même si la loi ne l'oblige pas à faire cela. En effet, la France n’impose pas de mesure de ce type pour l’instant, même si cela pourrait finalement être décidé d’ici le 15 juin.

La journaliste brésilienne explique pourquoi Marquinhos a fait ce choix de rentrer très vite et de mettre volontairement à l’écart. « Il était allé au Brésil pour être un peu avec la famille de sa femme, Carol. Il va revenir en France pour faire la quarantaine (…) Marquinhos est un joueur modèle. C’est un très bon joueur mais en plus il a tous ces détails qui font briller les yeux de la direction du PSG. Il est aujourd’hui le deuxième capitaine de l’équipe, j’ai vu que des supporters parisiens bougent sur Twitter pour qu’il soit le capitaine. Donc, Marquinhos donne l’exemple, il va rentrer plus tôt pour faire une quarantaine », a expliqué, sur Europe 1, Isabela Pagliari. De quoi faire monter encore plus la cote de Marquinhos auprès Ultras du PSG, ce dernier semblant bien parti pour succéder à Thiago Silva au poste de capitaine si son compatriote n'est pas prolongé.