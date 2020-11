PSG : Marquinhos, la prolongation la plus facile d'Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Avec le départ de Thiago Silva, le PSG a unanimement beaucoup perdu en défense centrale.

Surtout qu’aucune recrue d’envergure n’est venus renforcer ce secteur de jeu. Résultat, la paire Marquinhos-Kimpembe a la voix royale pour enchainer les gros matchs. Mais pour le moment, Thomas Tuchel ne voit pas les choses sous cet angle, puisque l’international brésilien est régulièrement aligné en sentinelle. Ce qui était provisoire est devenu récurrent, mais il n’y a pas de quoi faire sortir de ses gonds l’ancien de la Roma. Interrogé sur sa situation au PSG, Marquinhos a confié qu’il se voyait bien continuer encore longtemps dans le club dont il est devenu capitaine. Autant dire qu’il pourrait bien avoir le dernier mot, y compris s’il faut attendre le départ de Thomas Tuchel.

« Finir ma carrière au PSG ? Oui, je pense. Bien sûr le football va très vite et cela dépend des circonstances, mais pour l’instant je pense rester au PSG aussi longtemps que possible. J’ai des responsabilités ici, j’ai atteint mes objectifs personnels ainsi que quelques objectifs collectifs. Maintenant, j’espère apporter un maximum à l’équipe et au club pour les voir grandir », a souligné le Brésilien, qui n’a lui connu aucun problème pour prolonger son contrat en janvier dernier. Le voilà donc désormais lié au PSG jusqu’en juin 2024, et ce n’est clairement pas pour lui déplaire. Il aura alors 30 ans, et largement les moyens de devenir le joueur le plus capé de l’histoire du PSG s’il continue sur sa lancée, puisqu’il approche de la barre des 300 rencontres sous le maillot francilien.