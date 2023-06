PSG ‍: Jorge Mendes amène un attaquant pour 80 ME

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un attaquant, le Paris Saint-Germain pourrait trouver son bonheur au Portugal. Le champion de France s’intéresse toujours à Gonçalo Ramos. Cela tombe bien, le Benfica Lisbonne accepte de transférer son avant-centre représenté par l’agent Jorge Mendes.

Chez les supporters et observateurs du Paris Saint-Germain, le retour de la rumeur Sergio Conceição passe plutôt mal. Rien à voir avec les compétences ou le profil de l’entraîneur du FC Porto. Le problème vient plutôt de son agent Jorge Mendes, jugé trop influent dans le recrutement du club de la capitale. Il est vrai que le représentant de Vitinha gère également les intérêts de Manuel Ugarte, future recrue parisienne, et de Bernardo Silva, priorité du conseiller Luis Campos pour le poste d’ailier droit. Et voici qu’un autre client de Jorge Mendes refait son apparition dans l’actualité du Paris Saint-Germain.

J’aime bcp Sergio Conceicao mais le PSG ne peut pas devenir le Mendes Saint Germain. Ça devient ridicule. Les joueurs recrutés, le coach … non !! Stop. Un peu de dignité ! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) June 17, 2023

D’après le quotidien sportif O Jogo, Gonçalo Ramos fait toujours partie des cibles du champion de France. Une piste que Luis Campos pourrait bien creuser compte tenu de la situation de l’attaquant. En effet, le Benfica Lisbonne a déjà compensé le possible départ de son buteur avec l’arrivée de l’Argentin Taty Castellanos. Un transfert de l’international portugais serait donc envisagé cet été. Le conseiller parisien y verra sûrement une opportunité, tout comme Manchester United que l’on annonce également intéressé.

Des tensions entre Paris et Benfica

A noter que Gonçalo Ramos, auteur de 27 buts toutes compétitions confondues cette saison, dispose d’une clause libératoire à 120 millions d’euros. Mais ses dirigeants seraient prêts à vendre ses trois dernières années de contrat pour 80 millions d’euros. Difficile de dire si le montant serait accessible pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, les discussions avec les Aigles ne seront pas simples, leur président Rui Costa n’ayant pas apprécié que les Parisiens lui chipent son jeune milieu Cher Ndour en fin de contrat.