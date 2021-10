PSG : Marquinhos absent du Ballon d’Or, le Brésil accusé

Dans : PSG.

Performant avec le Paris Saint-Germain et en sélection brésilienne, Marquinhos ne fait pourtant pas partie des 30 nommés pour le Ballon d’Or. Le défenseur central paye manifestement un manque de reconnaissance, notamment au Brésil où les amateurs de football apprécient surtout les attaquants.

Comme chaque année, l’annonce de la liste des nommés pour le Ballon d’Or provoque des polémiques. Il faut dire que les choix de cette édition ont encore réservé quelques surprises. On peut effectivement citer la présence du Danois Simon Kjaer parmi les 30 finalistes. Une récompense surtout liée à son comportement exemplaire pendant le malaise de son coéquipier Christian Eriksen à l’Euro. « Simon Kjaer a réalisé une excellente saison, contribuant à la renaissance de l'AC Milan et amenant le Danemark en demi-finale », s’est expliqué le rédacteur en chef de France Football Pascal Ferré.

« (...) Il a fait un geste qui vaut tous les buts du monde, je suis très fier de l'avoir sur cette liste », a ajouté le journaliste du magazine. Après tout, le clin d’oeil n’est pas volé. Le problème, c’est qu’au même poste, d’autres joueurs comme Marquinhos auraient aussi mérité une nomination. Le défenseur central du Paris Saint-Germain sort d’une belle saison en club comme en Seleção. Mais force est de constater que le Brésilien paye un manque de reconnaissance.

« C'est vrai qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur, a estimé le journaliste d’O Globo Alexandre Lozetti, contacté par L’Equipe. Les Brésiliens ne s'intéressent qu'aux attaquants, et ils accordent à Marquinhos la reconnaissance qu'ils veulent bien donner à un défenseur. Néanmoins, je ne connais personne qui le conteste. Il est de loin le meilleur défenseur brésilien. Il sera incontestable en 2022. Ça me fait plaisir car, en plus d'être un grand joueur, c'est un garçon sympa, discret, qui ne polémique jamais. » Ce qui peut aussi expliquer son absence dans la liste des 30.