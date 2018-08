PSG : Marco Verratti exige 1ME par mois pour une 6e prolongation au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors qu'il n'a repris l'entraînement avec le Paris Saint-Germain que cette semaine, Marco Verratti fait parler de lui dans la presse italienne. Non pas que le milieu de terrain italien soit sur le départ du PSG d'ici la fin du mercato, mais c'est de prolongation de contrat dont il est question. Selon la Gazzetta dello Sport, Marco Verratti, arrivé au Paris SG le même jour, mais plus discrètement que Zlatan Ibrahimovic en 2012, souhaite que son contrat soit prolongé, alors qu'il est encore lié trois ans avec le club de la capitale.

Mais pour cette sixième prolongation en six ans, Marco Verratti voit les choses en grand. En effet, le quotidien sportif italien affirme qu'en échange de cette prolongation, l'international italien demande un salaire mensuel de 1ME, le double de ce qu'il touche actuellement. On est évidemment bien loin du salaire touché par Kylian Mbappé et Neymar, mais Marco Verratti n'a pas non plus le même rendement depuis plus d'une saison, les blessures ayant plombé ses performances. Il est d'ailleurs à noter que lors de ce mercato aucune rumeur n'a circulé sur son compte contrairement à l'an dernier, où le Barça avait fait le forcing. Le Paris Saint-Germain pourrait donc y réfléchir à deux fois avant de lâcher ce salaire royal au joueur italien.