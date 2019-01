PSG : Manchester United ? Un souvenir terrible pour ce Parisien

Dans : PSG, Ligue des Champions, Premier League.

De l’avis des observateurs et même des bookmakers, le Paris Saint-Germain est toujours favori de sa confrontation avec Manchester United, le mois prochain en Ligue des Champions.

Mais l’écart s’est clairement resserré à mesure que les Red Devils montent en puissance en championnat et enchainent les succès avec le changement d’entraineur. Autant dire qu’Old Trafford sera remonté à bloc pour le match aller. Une ambiance que connaît bien Angel Di Maria, qui avait été recruté en 2014 après une Coupe du monde énorme, mais n’avait jamais trouvé sa place au sein de l’effectif de Louis Van Gaal. Plus de quatre ans après, l’Argentin n’a jamais compris ce trou d’air, et remercie encore le PSG de l’avoir extirpé de cette situation.

« Je n'y suis resté qu'un an, cela n'a pas été la meilleure période de ma carrière, ou plutôt on ne m'a pas laissé passer ma meilleure période. Il y a eu des complications avec l’entraîneur de l'époque. Mais grâce à Dieu, j'ai pu venir au PSG et démontrer à nouveau qui j'étais (…) Manchester a changé avec son nouvel entraîneur, ils n'ont perdu aucun match. Mais on doit penser à nous et rien qu'à nous ! Si on fait les choses bien, tout se passera bien », a souligné pour France Bleu un Angel Di Maria, persuadé que le PSG a encore toutes les cartes en main pour sortir Manchester United, et enfin aller loin dans cette Ligue des Champions.