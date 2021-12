PSG : Manchester United est en train d'oublier Pochettino

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

De plus en plus critiqué du côté du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino est toujours annoncé à Manchester United en vue de la saison prochaine. Une rumeur qui ne plaît pas à tout le monde.

Même si son équipe survole les débats en Ligue 1, avec 11 points d’avance sur le deuxième rennais après 17 journées de championnat, Mauricio Pochettino est pourtant au centre des critiques ces derniers jours. Il faut dire que son PSG multiplie les sorties sans contenu. Samedi, Paris a par exemple été bougé par Lens avant d’arracher un match nul dans le temps additionnel. Un scénario indigne d’un club comme le PSG, qui devrait marcher sur ses adversaires en L1. Mais vu que ce n’est pas vraiment le cas, Pochettino est pointé du doigt par de nombreux suiveurs. Si bien que son avenir se dessine de moins en moins du côté du club de la capitale française. Mais plutôt à Manchester United, où son nom circule encore pour prendre la suite de Ralf Rangnick, le nouvel entraîneur intérimaire des Red Devils. Une rumeur qui n’inspire pas trop Danny Murphy.

« Rodgers coche plus de cases »

« C'est une honte pour Manchester United que Brendan Rodgers ait déjà dirigé Liverpool. Sinon, je le verrais comme la personne idéale pour diriger le projet à long terme de MU. Mauricio Pochettino semble être le favori pour prendre en charge le club la saison prochaine, sauf si Ralf Rangnick fait du très bon boulot. Mais je pense que Rodgers coche plus de cases. Il a une vaste expérience, mais il est encore assez jeune pour avoir la faim et la motivation nécessaires pour faire avancer United. Dans le football, les gens ont tendance à être jugés sur leur dernier match plutôt que sur le travail de toute une carrière, mais c'est injuste. La forme de Leicester n'est pas excellente cette saison, mais même avec une longue liste de blessés, ils sont dans la première moitié de tableau et mènent leur groupe en Europa League. Il y a un peu plus de six mois, ils ont remporté la FA Cup en battant Manchester United en quarts et Chelsea en finale. Et deux fois de suite, ils ont frôlé la qualification pour la Ligue des Champions. Rodgers sait ce que c'est que de gérer une grande équipe. Et c’est excitant de penser à ce qu'il pourrait faire avec l'équipe d'Old Trafford », a lancé, sur le Daily Mail, l’ancien joueur de Liverpool, qui pense que MU doit faire venir un entraîneur anglais pour repartir de l’avant après plusieurs saisons compliquées avec des coachs étrangers.