Pochettino viré, le Qatar sous pression !

Par Claude Dautel

Le but marqué par Wijnaldum dans les ultimes secondes de Lens-PSG a évité une défaite logique à Paris. Mais Mauricio Pochettino est désormais au coeur de la polémique.

L’entraîneur argentin du PSG le sait, son équipe a eu chaud samedi soir à Bollaert. Et il a fallu plusieurs petits miracles pour que Lionel Messi et ses coéquipiers repartent de Lens avec le point du nul. Au moment d’analyser la performance de sa formation, Mauricio Pochettino admettait qu’il y avait des choses à redire face à cette prestation qui n’est devenue convenable que lorsque Kylian Mbappé est entré en jeu. « On n’a pas pu mettre notre jeu en place. On n’a pas eu notre meilleure soirée, On a perdu beaucoup de ballons, notamment en première période. On n’a pas pu alors mettre notre jeu en place à cause de ce manque de précision », concédait l’entraîneur parisien après le coup de sifflet final. Une analyse qui ne masque pas l’énorme frustration des supporters du Paris Saint-Germain, lesquels ne se cachent plus pour réclamer la tête de Mauricio Pochettino à Doha. Tandis que la saison avance, le jeu du PSG est toujours aussi médiocre et la tension gagne du terrain.

Pochettino pris à la gorge par les fans du PSG

Tandis que l’hypothèse de voir Mauricio Pochettino partir à Manchester United est désormais à oublier jusqu’à la fin de l’actuelle saison, Ralf Rangnick prenant officiellement ses fonctions ce dimanche à Old Trafford avec la réception de Crystal Palace, le départ de l’Argentin est de plus en plus vivement souhaité. Pierre Ménès n’hésite d’ailleurs pas à attaquer brutalement l’ancien manager de Tottenham. « Je veux bien entendre tout ça, et même en discuter. Mais la vérité c’est que Pochettino est nul. Il est là, les bras croisés, à regarder son équipe comme un plat de nouilles (...) Globalement, cette équipe n’a pas d’identité et semble naviguer à vue sans aucune ligne directrice », constate l’ancien consultant du Canal Football Club, qui n’est pas le seul à penser cela. Grégory Ascher est lui aussi consterné. « C'était un super match de foot, intense, avec des occasions, un public en or et du suspens. C'était une super équipe de foot de Lens avec un grand Fofana. C'était une non-équipe du PSG, sauvé par Mbappé, qui sauve le job de Pochettino depuis près d'un an », remarquer celui qui anime L’Equipe de Greg. Pour Alex Jaquin, qui bosse sur RMC, plus rien ne va à Paris : « Je ne suis pas sûr qu’on puisse proposer un spectacle plus décevant que Pochettino avec un effectif pareil. En termes de médiocrité, c’est une masterclass »

Et si cela grogne chez les consultants, chez les supporters du Paris c’est clairement la révolte et on demande à l’Emir du Qatar de trancher dans le vif et de limoger sans délai Mauricio Pochettino presque un an jour pour jour après en avoir fait de même avec Thomas Tuchel. « Une partie assez bonne » « Un match nul mérité » « Pas déçu par le match nul » Vous ne rêvez pas, toutes ces phrases ont été prononcées par Pochettino après RCLPSG », se moque Nicolas Puiravau. Pour le compte Twitter La Source Parisienne, la messe est dite pour l’Argentin : « « Je n’en ai rien à faire même si on dégage Pochettino et que derrière il gagne La champions League avec Manchester, qu’il gagne la coupe du monde avec, Rolland Garros et le Super Bowl il doit partir IMMÉDIATEMENT !!!! ». Et ce sont des centaines de messages sur les réseaux sociaux qui vont dans le même sens. Reste à savoir si du côté de Doha, l’Emir du Qatar entendra ces appels, et surtout s’il a d’ores et déjà convaincu Zinedine Zidane de venir sur le banc du Paris Saint-Germain. Si c’est le cas, les fêtes de fin d’année pourraient être encore chaudes au PSG.