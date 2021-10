PSG : Neymar et Verratti sont « une honte pour le football »

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Fantomatique cette saison avec le Paris Saint-Germain, Neymar n'échappe pas aux critiques après sa prestation très terne contre Marseille, tout comme Marco Verratti. Daniel Riolo est sans pitié.

Mauricio Pochettino n’a pas voulu tirer sur Neymar après le nul du PSG dimanche soir au Vélodrome, et cela même si l’attaquant brésilien n’a strictement rien apporté à ses coéquipiers parisiens. Ce n’est pas la première fois que l’ancien Barcelonais passe au travers cette saison, ses prestations avec le club de la capitale étant loin de justifier son salaire XXL au Paris Saint-Germain. Comme souvent, Neymar est attaqué sur sa forme physique et son hygiène de vie, et il n’est pas le seul dans ce cas. Marco Verratti, sorti sur blessure contre l’Olympique de Marseille, est lui aussi accusé de ne pas prendre soin de son physique, le milieu de terrain italien ayant connu de très nombreuses blessures depuis qu’il a signé à Paris. Pour Daniel Riolo, Neymar et Verratti sont indignes de jouer au football sous le maillot du PSG, voire même d’être considérés comme des footballeurs professionnels.

Verratti et Neymar ne respectent pas le PSG

Sur RMC, Daniel Riolo est sorti de ses gonds contre de Neymar et Verratti, deux joueurs que le journaliste allume régulièrement tant ils l’agacent. « Il faut arrêter, ce n’est plus possible de taper sur le coach sans comprendre quels sont les problèmes dans ce club. Ça devient ridicule. Pochettino n’est pas le vrai problème du PSG. Les joueurs se cachent derrière le coach, ils échappent aux critiques. Alors que certains mecs dans cette équipe sont honteux. Neymar est une honte pour le football, comme Verratti. Ces mecs qui sortent et qui font n’importe quoi, ils ne respectent pas la base d’un sportif de haut niveau. Les joueurs ne respectent même pas les supporters », a lancé le journaliste, qui est totalement exaspéré par l'attitude de deux joueurs essentiels du Paris Saint-Germain.

Il est vrai que depuis plusieurs semaines, Neymar est vivement critiqué, et cela même s'il est apparu plutôt bon avec le Brésil il y a deux semaines lors des qualifications pour le Mondial 2022. Son retour après la pause estivale, avec quelques kilos supplémentaires dans les valises, avait déjà suscité une polémique, mais l'attaquant de la Seleçao et du PSG avait fait les efforts physiques pour afficher ensuite une forme plus adaptée à la pratique du football professionnel. Mais il n'empêche, Neymar ne paraît plus du tout dans le coup, son désir revendiqué de renoncer à l'équipe du Brésil après le Mondial au Qatar dans un an étant peut-être révélatrice d'un vrai problème mental pour un joueur souvent fragile sur ce plan et qui doit désormais douter de plus en plus avec le Paris Saint-Germain pour qui il n'a marqué qu'un seul but, sur penalty, depuis le début de la saison 2021-2022.