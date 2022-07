PSG : Manchester City lance l'opération Neymar !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Poussé dehors par le PSG, Neymar n'est pas déterminé à quitter la capitale française. Mais Manchester City a fait de la place pour faire signer le Brésilien.

Un énorme transfert entre deux des clubs les plus riches de la planète, ce n’est plus du fantasme en raison des événements récents. Manchester City s’est donné les capacités de recruter Neymar, un joueur que Pep Guardiola adore même si le Brésilien n’est plus forcément au niveau qu’il était à Barcelone. Peu importe, le technicien catalan croit en « Ney » et rêve de le recruter depuis bien longtemps. Il estime que le timing pourrait être parfait pour cet été. Il faut dire que plusieurs éléments récents ont permis aux planètes de s’aligner à ce sujet avec notamment les décisions fortes prises au PSG.

Tout d’abord, le PSG, et notamment l’Emir du Qatar, s’agace de voir ce qu’est devenu Neymar, qui n’a pas porté le club parisien sur ses épaules ces dernières années, en dehors de l'épopée 2020, malgré le montant de son transfert et son salaire astronomique. Nasser Al-Khelaïfi a confirmé que les joueurs qui n’entraient pas dans le moule ne seraient pas retenus, et tout le monde a tourné la tête vers l’ancien prodige de Santos. Autant dire que, si une grosse offre arrive sur le bureau du PSG, le champion de France sera à l’écoute.

100 millions d'euros dans la poche

Et désormais, Manchester City s’est donné les moyens de faire cette grosse offre. Selon le journaliste spécialisé sur le mercato John Wilson, les départs de Raheem Sterling et Gabriel Jesus ont rapporté plus de 100 millions d’euros tout en libérant de la masse salariale. Jusqu’à présent, la possibilité d’investir sur un nouveau joueur au salaire énorme était donc compliqué, surtout après l’investissement réalisé sur Jack Grealish il y a un an de cela. Le journaliste affirme ainsi que, depuis le mois de juin, les dirigeants des Citizens ont tâté le terrain auprès de l’entourage de Neymar, afin de connaitre sa situation précise et son état d’esprit.

🔵Due to the sales of Raheem Sterling and Gabriel Jesus Manchester City do have the financial capabilities to complete a deal for PSG’s Neymar. Any deal would still be a surprise at this moment in time. #MCFC #ManCity #PSG https://t.co/7O5zW49UdW — Elliot Thompson (@Elliothompson02) July 14, 2022

Cet intérêt a été refroidi par la décision de Neymar de prolonger son contrat au PSG, comme il en avait la possibilité. Mais rien n’est perdu. Selon le média américain Sports Illustrated, Manchester City a décidé de se garder ce dossier sous le coude si jamais les prochaines semaines confirmaient la fin de l’ère Neymar au PSG. L’idée de le faire venir pour seulement 50 millions d’euros a de quoi allécher le club anglais, vainqueur de la Premier League, mais qui court, tout comme le Paris SG, derrière sa première Ligue des Champions.

Neymar pense encore avoir du poids au PSG

Le coup est donc considéré comme jouable par City et Pep Guardiola, d’autant que Le Parisien en rajoute une couche ce vendredi. Le quotidien francilien assure que le poids de Neymar dans le vestiaire est désormais en chute libre, et que la direction s’agace de le voir essayer de faire rester ses lieutenants comme s’il avait encore un poids dans le mercato du PSG. Ce n’est désormais plus le cas, et s’il y a un joueur qui fait la pluie et le beau temps à Paris, c’est plus que jamais Kylian Mbappé. De quoi faire partir Neymar, qui avait quitté le Barça pour sortir de l’ombre d’un certain Lionel Messi en 2017.