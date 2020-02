PSG : Man United doit recruter Cavani, parole de spécialiste

Dans : PSG.

Cet hiver, Edinson Cavani a reçu de nombreuses propositions au mercato. L’Atlético de Madrid souhaitait notamment le recruter mais finalement, l’avant-centre de 32 ans est resté au PSG.

Libre en juin prochain, Edinson Cavani sera assurément très courtisé. Et pour cause, l’international uruguayen jouit d’une excellente cote à travers l’Europe, et notamment en Angleterre. Chelsea s’est très fortement intéressé à son cas en janvier, tout comme Manchester United. Les Red Devils seraient d’ailleurs bien inspirés de faire d’Edinson Cavani leur priorité lors du prochain mercato estival. Et c’est un spécialiste qui le dit puisque c’est l’ancien buteur de Manchester United, Robin Van Persie, qui a conseillé aux décideurs mancuniens de recruter Edinson Cavani.

« Quel joueur Manchester United devrait recruter l’été prochain ? Edinson Cavani, un joueur brillant et disponible. #Machine à buts » a tweeté Robin Van Persie. Décidément, l’attaquant du PSG est très bien vu en Angleterre car en début de semaine, l’avant-centre de Chelsea Tammy Abraham conseillait également à son équipe de foncer sur le buteur uruguayen. « Les joueurs dont on parlait, comme Edinson Cavani, sont des joueurs de classe mondiales présent depuis de nombreuses années. Cela aurait été bien qu’il vienne. J’aurais pu apprendre à ses côtés et lui voler des idées pour les ajouter aux miennes » confiait le jeune attaquant de Chelsea dans les colonnes du Daily Mirror lundi. La preuve qu’Edinson Cavani aura le choix du roi l’été prochain, alors que la franchise de MLS des l'Inter Miami, drivée par David Beckham, a également un œil sur la situation du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.