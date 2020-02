OL : Dembélé ou Cavani, le dilemme XXL de Chelsea !

Dans : OL.

Durant le mercato hivernal, Chelsea a tenté de recruter un attaquant… en vain. Les Blues de Frank Lampard se sont notamment intéressés à Moussa Dembélé.

Finalement, aucun avant-centre n’a posé ses valises dans la capitale londonienne, ce qui signifie qu’Olivier Giroud a été retenu par la direction de Chelsea. Mais l’été prochain, les Blues devraient se montrer bien plus offensifs sur le marché des transferts, avec la farouche ambition de recruter un grand attaquant, capable de concurrencer Tammy Abaraham ou pourquoi pas d’évoluer à ses côtés à l’avenir. Selon le média turc Bongda 24h, les dirigeants de Chelsea ont d’ores et déjà identifiés les joueurs susceptibles de renforcer leur attaque. Sans surprise, deux joueurs de Ligue 1 figurent parmi les priorités de l’actuel 4e de Premier League. La première piste mène à Edinson Cavani. Le média confirme que l’attaquant du Paris Saint-Germain, en fin de contrat en juin prochain, était la grande priorité du mois de janvier à Chelsea.

Le dossier menant à l’international uruguayen était toutefois bien trop complexe à boucler cet hiver en raison de la concurrence de l’Atlético de Madrid, mais également de Manchester United. En interne, Frank Lampard s’est tout de même dit déçu par le fait que Chelsea n’ait pas été capable de signer Edinson Cavani, et espère que le prochain mercato estival permettra aux Blues de convaincre l’attaquant du PSG. Si ce n’est pas le cas, alors Chelsea pourrait se rabattre sur Moussa Dembélé, dont le nom est systématiquement associé aux cadors de la Premier League ces dernières semaines. Reste à voir quelle somme les dirigeants de Chelsea seront prêts à poser sur la table pour l’avant-centre de l’Olympique Lyonnais, auteur d’une très grosse saison et qui ne devrait pas quitter le Rhône pour moins de 70 ME s’il continue sur sa lancée. En parallèle, Chelsea étudie également le dossier de Dries Mertens, en fin de contrat avec Naples en juin prochain.