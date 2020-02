PSG : Mbappé affole Madrid, un like qui fait du bruit !

Dans : PSG.

Kylian Mbappé a mis en alerte la presse espagnole après sa colère contre Thomas Tuchel samedi. En plus, l'attaquant du PSG a liké un message de Karim Benzema après la victoire du Real Madrid.

Ce week-end devait être calme pour le Paris Saint-Germain, mais finalement, malgré la victoire 5-0 contre Montpellier, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo vont devoir jouer les démineurs. Outre l’anniversaire de Neymar, c’est surtout le coup de colère de Kylian Mbappé contre Thomas Tuchel qui fait du bruit. Furieux d’être remplacé par Mauro Icardi, le champion du monde français a décidé de faire voir à l’entraîneur allemand du PSG, mais également à tout le monde, qu’il ne comprenait pas ce choix en affrontant verbalement son coach. Et bien évidemment la presse sportive espagnole s’est ruée sur cet incident, l’avenir parisien de Kylian Mbappé suscitant toute l’attention alors que le Real Madrid drague ouvertement le joueur tricolore.

Mais comme si ce clash ne suffisait pas, AS voit un autre signe fort d’une crise qui couve entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. L’attaquant français du PSG a en effet liké sur Instagram une image de Karim Benzema auteur du but de la victoire du Real Madrid contre l’Atlético. « There is only one Madrid » lançait l’ancien lyonnais après ce succès. Bien évidemment, cette séquence va mettre une pression colossale sur les dirigeants du Paris SG qui ne vont pas pouvoir faire semblant de ne rien avoir vu. Si l’on en croit les propos de Nasser Al-Khelaifi lorsque l’affaire Neymar avait éclaté l’été dernier, Kylian Mbappé pourrait bien devoir rentrer dans le rang, et cela même si le PSG lui propose un pont d’or pour prolonger.