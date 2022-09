PSG : Le SMS de Mbappé ne passe pas, Florentino Pérez enrage

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La rancœur est tenace à Madrid, où l’on ne veut plus entendre d’un potentiel transfert de Kylian Mbappé en provenance du PSG à l’avenir. Florentino Pérez ne digère clairement pas.

Prêt à tout pour recruter Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid est tombé de très haut en apprenant la prolongation de l’international français en faveur du Paris Saint-Germain. Un an auparavant, Kylian Mbappé voulait rejoindre le club merengue et une fois libre, le n°7 du PSG a finalement fait volte-face. Une attitude qui passe très mal du côté de Florentino Pérez et des dirigeants madrilènes, à tel point que selon les informations du média espagnol El Debate, une décision irrévocable a été prise au sujet de Kylian Mbappé. D’après cette source, le Real Madrid a définitivement fait une croix sur un potentiel transfert du champion du monde 2018 dans les années à venir. Même dans le cas où le clan Mbappé ouvrirait la porte au Real Madrid, le champion d’Espagne en titre ne cédera pas à la tentation et ne repassera pas à l’assaut.

Une décision qui échaude quelques membres de l’entourage de Kylian Mbappé dans la mesure où cet été, le choix du Français de rester au PSG n’a pas fait l’unanimité auprès de ses proches. En effet, certains ont conseillé à Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid. Le média espagnol croit d’ailleurs savoir que certains membres du clan Mbappé sont toujours en contact avec Florentino Pérez et tentent d’arrondir les angles avec le patron du Real Madrid. Mais pour l’instant rien n’y fait, le président madrilène ne veut plus entendre parler d’un transfert de Kylian Mbappé.

Le SMS de Mbappé ne passe pas

Le Real Madrid est d’autant plus conforté dans cette position que le club merengue brille de mille feux avec ses jeunes Vinicius, Rodrygo, Valverde ou encore Tchouaméni et Camavinga en plus, bien sûr, des historiques Benzema et Modric. Aucune raison donc -pour l’instant- pour le Real Madrid de faire un pas vers Kylian Mbappé, lequel a peut-être froissé de manière définitive le plus grand club du monde. Dans la Maison Blanche, la rancune est en tout cas tenace, et on ne comprend toujours pas comment un joueur, quel qu'il soit, ait pu dire non à une telle offre. Et surtout la manière de faire n'est pas digérée, sachant que Pérez n'a quasiment pas eu de nouvelles directes de la part du joueur jusqu'à son refus, signalé par SMS et qui lui est resté en travers de la gorge.