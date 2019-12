PSG : Madrid bloque 300ME pour Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Tandis que l'on annonce Neymar au FC Barcelone, du côté de Madrid on est persuadé de pouvoir faire signer Kylian Mbappé. 300ME seraient même déjà prévus pour faire affaire avec le PSG.

Alors que l’on apprenait que le Paris Saint-Germain avait transmis une offre « gigantesque » au clan Mbappé afin que ce dernier prolonge son contrat avec le club de la capitale, c’est le Real Madrid qui se rappelle au bon souvenir de l’ancien monégasque. Car si les Merengue sont plus prudents que le FC Barcelone avec Neymar, ils sont aussi déterminés que les Catalans pour faire signer Kylian Mbappé, persuadés qu’ils sont que le champion du monde français du PSG est promis à devenir la star mondiale du football. AS affirme ainsi que Florentin Perez a « intensifié les négociations avec Mbappé pour l’avenir ». Et citant des joueurs madrilènes, le quotidien sportif affirme que le président du Real Madrid ne masque plus le fait que Mbappé est l’objectif numéro 1 du club.

Mbappé pour inaugurer le nouveau Bernabeu

Pour arriver à obtenir un accord avec Kylian Mbappé dès le prochain mercato, Florentino Perez ne fera pas dans la provocation, le patron madrilène tenant plus que tout à conserver d’excellentes relations avec le Paris Saint-Germain, lui qui à titre personnel a des relations commerciales avec le Qatar. Mais le président du Real Madrid met déjà tout en place pour réussir son pari d’amener Kylian Mbappé au Real Madrid pour lancer une nouvelle ère dans un stade Santiago-Bernabeu ultra-moderne en 2022. Pour cela, une enveloppe de 300ME serait déjà prévue, l’attaquant du PSG étant clairement en passe de devenir le footballeur le plus cher du monde. Tout va être fait pour envoyer le message au clan Mbappé qu'il ne faut surtout pas prolonger au Paris Saint-Germain.