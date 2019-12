Dans : PSG.

Même s'il n'a pas rencontré l'émir du Qatar lors de son court passage à Doha, Kylian Mbappé est au coeur des préoccupations au Paris Saint-Germain. Au point de faire l'objet d'une offre plus que XXL.

L’avenir de Kylian Mbappé est clairement la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ayant visiblement bien compris que le Real Madrid préparait ses arguments pour convaincre le champion du monde de quitter le PSG pour rejoindre la capitale espagnole. Contractuellement, l’ancien monégasque, qui a signé avec Paris en 2017, est lié jusqu’en 2022 avec Paris, ce qui laisse encore un peu de temps aux dirigeants pour trouver une solution. Mais selon Le Parisien, l’offre de prolongation peaufinée par Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, avec le feu vert venu du Qatar où ce dossier Mbappé est suivi d’aussi près que celui de Neymar, va battre des records.

Le salaire du siècle pour Kylian Mbappé

Si le quotidien ne dévoile pas les chiffres financiers de ce deal, il affirme quand même qu’une « une proposition gigantesque a été soumise par Leonardo » à Kylian Mbappé. Pour l’instant, l’attaquant du PSG et de l’équipe de France n’a pas encore répondu au directeur sportif brésilien. Mais quand on sait que le salaire actuel de Mbappé est déjà de 18ME par an, contre le double pour Neymar, on imagine bien que Doha pourrait proposer à son joueur de faire aussi bien que le Brésilien voir mieux, et pourquoi pas dépasser les 40ME par an touchés par Lionel Messi au FC Barcelone. Effectivement, le mot « gigantesque » aurait alors tout son sens en faisant de Kylian Mbappé le footballeur le mieux payés du monde. Maintenant, le joueur peut aussi décider qu'à ce stade, le salaire n'est plus réellement un problème et que sur le plan sportif il vaut mieux pour lui aller à Madrid. L'avenir le dira.