PSG : Luis Campos atterré, ces 4 joueurs sont invendables !

Nouveau directeur sportif du PSG, Luis Campos ne manque pas d’idées au niveau des arrivées. Mais le Portugais doit déjà parvenir à dégraisser…

Des départs avant de potentielles arrivées, le Paris Saint-Germain n’échappe pas à la règle malgré les moyens illimités du Qatar. Et pour cause, les postes sont -largement- plus que doublés au PSG, dont la masse salariale atteint des records. En ce sens, il est indispensable pour le PSG de vendre certains indésirables avant de penser à recruter. Selon les informations de L’Equipe, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont déjà dressé leur petite liste de joueurs indésirables. Cela étant, la direction du Paris Saint-Germain risque de rencontrer de grosses difficultés pour vendre certains d’entre eux. A en croire les informations de L’Equipe, quatre joueurs seront quasiment impossibles à vendre pour le PSG cet été.

Les cas Icardi et Paredes sont les plus épineux

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Mauro Icardi est le dossier le plus problématique. D’abord car l’Argentin est le mieux payé parmi les indésirables du PSG et surtout car son rendement sur le terrain n’a plus rien à voir avec celui qui était le sien il y a un an et demi. Ancien capitaine de l’Inter Milan et buteur chevronné de la Série A, Mauro Icardi n’est plus que l’ombre de lui-même. Le PSG veut ainsi s’en séparer, mais l’attaquant de 29 ans a d’ores et déjà prévenu sur Instagram que son intention était d’honorer son contrat à Paris, où son salaire supérieur à un million d’euro par mois ne l’incite pas vraiment à s’en aller. La situation est similaire pour Leandro Paredes et Julian Draxler, qui continuent à être appelés avec l’Argentine et avec l’Allemagne en dépit de leur faible temps de jeu au PSG.

Eux aussi très bien payés à Paris, ils n’ont aucun intérêt à partir et n’en ont surtout pas envie à l’instar de Paredes, qui a confié lundi dans la presse argentine qu’il serait toujours un joueur de Paris la saison prochaine. Dans une moindre mesure, Thilo Kehrer sera également difficile à vendre. Le défenseur allemand a pourtant une belle cote en Bundesliga, mais seul le Bayern Munich pourrait l’inciter à quitter un club aussi prestigieux que le PSG. Au contraire des trois autres joueurs cités, l’ex-défenseur de Schalke 04 n’en fait pas uniquement une histoire d’argent. Il estime qu’il peut toujours s’imposer au PSG, où il a par exemple connu un bon début de saison dernière en défense centrale avec Kimpembe lorsque Marquinhos était encore en phase de reprise.

Le PSG contraint de payer des joueurs pour qu'ils partent ?

La solution extrême pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi pourrait donc être de négocier des résiliations de contrat en payant grassement certains éléments afin qu’ils partent. C’est ce que pense Ludovic Obraniak, champion de France avec Lille et désormais consultant sur la Chaine L’Equipe. « Il y a beaucoup de ces joueurs qui ont passé la trentaine. Ils ont des enfants à l’école, ils ont une belle vie, ils n’ont plus forcément la motivation qu’ils avaient à 25 ans. Je ne vous dis pas que c’est raisonnable mais je vous assure que c’est ce que ces joueurs-là peuvent penser. Moi, je l’ai pensé à un moment quand j’ai passé la trentaine. La motivation est moindre au bout d’un moment, c’est à tous les niveaux peu importe les joueurs. La seule solution pour le PSG s’ils veulent renouveler l’effectif, c’est d’envoyer des chèques à certains joueurs pour résilier les contrats » a confié l’ex-international polonais, pour qui le Paris SG pourrait être contraint d’en arriver à cette extrémité s’il veut renouveler son effectif.