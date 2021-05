PSG : Locatelli à Paris, Sassuolo lâche des infos

Dans : PSG.

Même si le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est déjà bien fourni, Leonardo ne crachera pas sur une potentielle venue de Manuel Locatelli, l’Italien de Sassuolo.

Suite à une saison 2020-2021 bien difficile, entre la défaite en demi-finales de la Ligue des Champions contre Manchester City et la possible chute en L1 face au LOSC, le club de la capitale va profiter du prochain mercato pour se renforcer. Afin de viser encore plus grand l’année prochaine, l’effectif de Mauricio Pochettino devra être renforcé de quelques nouveaux éléments. Si la priorité ira à la défense, Leonardo n’exclut pas de recruter un milieu de terrain supplémentaire. Un renfort qui pourrait se nommer Manuel Locatelli ? Le joueur de Sassuolo ne dirait pas non.

« Je suis ouvert à une expérience hors d'Italie. Le PSG, c'est au même niveau que les autres comme le Bayern ou le Real, c'est le top mondial ! Il y a les Italiens mais aussi Neymar et Mbappé, qui font partie des cinq meilleurs joueurs au monde. Le PSG a une image de grand club au sein d'une très belle ville, ce qui compte également », a récemment lancé l’international italien. Une déclaration qui pourrait faire mouche au PSG. De là à passer à l’action avec une offre de plus de 30 millions d’euros ? Peut-être, mais Paris va devoir se montrer convaincant dans les semaines à venir, car Sassuolo a déjà reçu de grosses offres pour son joueur de 23 ans.

« Nous avons reçu des demandes importantes »

C’est en tout cas la révélation faite par Giovanni Carnevali. « Locatelli avait des demandes aussi la saison dernière, nous voulions le garder et ce choix nous donne de très bons résultats. Il est normal qu'un joueur de sa valeur attire également l'attention de clubs étrangers. Nous avons reçu des demandes importantes et nous évaluerons avec le garçon la meilleure solution pour l'avenir », a avoué, sur DAZN, le directeur sportif de Sassuolo, qui ne précise pas si le PSG fait partie des clubs passés à l’offensive. Réponse dans les semaines à venir...