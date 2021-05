Ita : Manuel Locatelli ouvre la porte au PSG

Dans : PSG.

Milieu de terrain de l'équipe d'Italie et de Sassuolo, Manuel Locatelli avoue qu'il ne dira pas non si le Paris Saint-Germain lui fait une offre lors du prochain mercato estival. A Leonardo de jouer.

Du haut de ses 23 ans, Manuel Locatelli a un avenir radieux, puisque quelques mois après avoir connu la joie d’une première sélection avec la Squadra Azzurra, le milieu de terrain de Sassuolo est déjà sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le club d’Émilie-Romagne, le joueur transféré en 2019 de l’AC Milan ne cache pas qu’il est favorable à un départ vers l’étranger histoire de pouvoir toucher au plus haut niveau en Ligue des champions, ce que les clubs italiens n’arrivent pas à faire du moins actuellement. Répondant à L’Equipe, Manuel Locatelli a plusieurs fois cité le nom du Paris Saint-Germain avouant que ses compatriotes lui avaient clairement fait la promotion du club de la capitale.

« Moi, je suis ouvert à une expérience hors d'Italie, car il y a des trains qu'il faut prendre et s'ils sont étrangers, il faut faire ce choix (…) Si le PSG attire désormais autant que le Real Madrid ou le Bayern Munich ? Oui, c'est au même niveau que les autres, c'est le top mondial ! Il y a les Italiens mais aussi Neymar et Mbappé, qui font partie des cinq meilleurs joueurs au monde. Le PSG a une image de grand club au sein d'une très belle ville, ce qui compte également », explique le milieu de terrain de Sassuolo, qui a d’ailleurs un grand, mais mauvais, souvenir concernant Kylian Mbappé qu’il avait croisé lors de l’Euro U19 en 2016 lors d’un match France-Italie. « On n'avait pas vu le ballon du match. C'était une équipe de France extraordinaire, dont il était la tête de gondole. Ce qui m'impressionne, c'est qu'on a le même âge et il est à ce niveau depuis quatre ans. C'est un futur Ballon d’Or », annonce, dans le quotidien sportif, Manuel Locatelli, qui est visiblement très enthousiaste à l’idée de venir au Paris Saint-Germain et de jouer avec Mbappé, si ce dernier reste.