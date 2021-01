PSG : Liverpool règle le cas Mbappé en vitesse

Dans : PSG.

En discussions avec le PSG afin d’y prolonger son contrat au-delà de 2022, Kylian Mbappé fait l’objet de convoitises dans l’optique du mercato.

Depuis plusieurs mois, le nom de l’attaquant tricolore de 22 ans est massivement associé à Liverpool et au Real Madrid. A première vue, il s’agit des deux seuls clubs susceptibles de faire bouger Kylian Mbappé, dans la mesure où le Bayern Munich n’est pas friand des transferts XXL tandis que la Juventus Turin possède déjà Cristiano Ronaldo et que Manchester City n’a jamais démontré plus que cela son intérêt pour l’ancien Monégasque. Au contraire, Zinedine Zidane ne cesse de glisser à Florentino Pérez le nom de Kylian Mbappé, sa priorité absolue depuis près de deux ans au Real Madrid. En ce qui concerne les Reds de Liverpool, la situation est surveillée en cas de départ de Mohamed Salah ou de Sadio Mané.

Liverpool laisse le champ libre au Real

A en croire les informations obtenues par Sky Sports, la tendance n’est toutefois pas à un départ de l’Egyptien ou du Sénégalais lors du prochain mercato à Liverpool. C’est ainsi que selon le média britannique, Liverpool n’a pas bougé le petit doigt dans le dossier Kylian Mbappé, laissant totalement le champ libre au Real Madrid. Si l’information de ce média assez crédible venait à se confirmer, cela signifierait que le Paris Saint-Germain serait uniquement en concurrence avec les Merengue dans cet épineux dossier. Kylian Mbappé, qui réclame des garanties sportives et financières pour prolonger son bail dans la capitale française, se laissera-t-il convaincre par Leonardo et par Nasser Al-Khelaïfi, ou cédera-t-il aux sirènes du grand Real Madrid ? C’est toute la question et l’enjeu pour le PSG, bien décidé à prolonger Neymar et Kylian Mbappé avant le début du mercato estival.