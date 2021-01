PSG : Mbappé va rester, le Qatar a un atout unique au monde

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a accéléré les négociations au sujet de la prolongation de Neymar et devrait en faire de même avec Kylian Mbappé.

Dans l’optique du prochain mercato, la priorité du PSG est de boucler les prolongations de Neymar et de Mbappé afin de ne pas être contraint de vendre l’une des deux stars au rabais. Les discussions avancent vite et bien avec la star brésilienne, désireuse de rester à Paris après avoir mis du temps à s’acclimater. Quant à Kylian Mbappé, la situation est différente. L’ancien Monégasque souhaite des garanties sportives et financières, ce que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne lui ont visiblement pas suffisamment apporté. Mais cela ne devrait tarder selon le journaliste Fabrizio Romano, lequel a affirmé à Give Me Sport que l’Emir du Qatar était optimiste quant à la prolongation de Kylian Mbappé.

« Mbappé négocie toujours avec le PSG. Le président Nasser Al-Khelaïfi est toujours optimiste. Vous savez, quand vous avez beaucoup d’argent comme c’est le cas du Paris Saint-Germain, cela rend plus facile de boucler les prolongations de joueurs tels que Neymar ou Mbappé. Evidemment, le joueur doit trouver un accord sur un contrat et quand on parle avec Ronaldo, Neymar ou Mbappé, ce ne sont pas des contrats normaux. Si jamais Mbappé venait à partir du Paris Saint-Germain, les meilleurs clubs du monde tenteraient sans doute leur chance. Je ne mentionnerais pas simplement Liverpool, Barcelone ou le Real Madrid car à mon sens, si les négociations échouaient entre Mbappé et le PSG, tout le monde tenterait sa chance pour le recruter ! » a lancé le spécialiste du mercato, pour qui l’optimisme règne au sein du Paris Saint-Germain dans le dossier de l’international français de 22 ans. Mais attention, au premier faux pas, l’Europe bondira sur l’attaquant du PSG.