PSG : Lionel Messi en Argentine, l'ombre du covid plane

Lionel Messi fêtera Noël dans son pays, en Argentine. Le joueur du PSG a pris un avion privé après le match contre Lorient avec Angel Di Maria, Leandro Paredes et Mauro Icardi.

Contrairement à la Premier League par exemple, la Ligue 1 n’a pour le moment pas été trop impactée par la vague Omicron. Tous les matchs de la 19e journée ont pu avoir lieu à l’exception de Clermont – Strasbourg, reporté pour une tout autre raison, à savoir le brouillard. Des cas ont quand même été détectés dans plusieurs clubs, à Bordeaux, Reims, Angers et au PSG. Thilo Kehrer et Dina Embibe ont été testés positifs. Les vacances de Noël pourraient faire d’autres dégâts, car les joueurs et membres du staff vont comme tout le monde se regrouper en famille et le début de deuxième partie de saison pourrait bien être malheureusement perturbé. Beaucoup de joueurs ont logiquement fait le choix de rentrer dans leur pays pour les fêtes, à l'image de Lionel Messi, Angel Di Maria, Mauro Icardi et Leandro Paredes, à l'isolement puis testé négatif, pour l'Argentine.

Lionel Messi fêtera Noël à Rosario

Selon les informations de Olé, Lionel Messi a en effet fait le choix avec sa famille de rentrer en Argentine pour Noël. Il a pris un avion privé après le match contre Lorient direction Rosario, avec ses trois compatriotes du PSG, alors que dans un premier temps il s'était dit que la star argentine irait seulement passer quelques jours à Ténérife. Mauricio Pochettino a lui décidé de ne pas rentrer au pays, sachant que sa famille proche réside à Londres où les choses ne sont pas simples. « Je pense qu’il est important de profiter de nos familles dans ces moments difficiles. Malheureusement, on (lui et ses adjoints) ne pourra pas aller en Argentine mais je pense qu’il est important que les joueurs profitent de leurs familles », a déclaré l’entraîneur du PSG en conférence de presse d’après-match. Les joueurs sud-américains auront même un jour de vacances en plus. Ils sont attendus le 2 janvier au Camp des Loges, la veille du match contre Vannes en Coupe de France, en espérant que les tests au retour ne soient pas positifs.