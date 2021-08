PSG : Lewandowski, Haaland, Richarlison, Paris est prêt !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En cas de départ de Kylian Mbappé, trois attaquants de classe mondiale sont sur les starting-blocks pour rejoindre le PSG.

Les discussions entre le Real Madrid et le Paris SG sur le transfert de Kylian Mbappé ont connu un véritable coup de frein ces derniers jours, après l’emballement du milieu de semaine. Mais tout reste possible, surtout que le club espagnol fait le forcing, et que cela gravite beaucoup autour de l’avenir de la star française du PSG. Et après la porte ouverte mercredi par Leonardo, le Paris SG doit tout de même envisager la possibilité de perdre son attaquant. Si le club francilien affirme devant la presse que ce n’est pas le cas, dans les coulisses, cela s’active beaucoup. Trois attaquants de premier choix se proposent ainsi au PSG, qui doit apprécier cet intérêt, et se prépare peut-être à agir à la dernière minute en cas de besoin.

Herzlichen Glückwunsch, Lewy! 🙌@lewy_official erhält die Auszeichnung als Deutschlands Fußballer des Jahres 2021 des Fachmagazins „Kicker“. 🏅#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/pnXm8eVmnZ — FC Bayern München (@FCBayern) August 28, 2021

ESPN confirme ainsi le forcing de Pini Zahavi pour placer Robert Lewandowski au PSG. L’agent israélien a répété à Leonardo que le Polonais estimait avoir fait son temps au Bayern Munich, et qu’il envisageait un départ pour Paris. Mais du côté de la Bavière, il n’est pas du tout prévu de laisser filer une machine à buts à ce moment de la saison, et les négociations risquent d’être incroyablement complexes. Sept ans après son arrivée, Lewandowski a encore deux ans de bail avec le Bayern, et à 33 ans, sa valeur est estimée à 90 millions d’euros.

Dortmund ouvre la porte pour Haaland !

Autre attaquant de Bundesliga visé, il s’agit de Erling Haaland. Le Norvégien est beaucoup plus jeune du haut de ses 21 ans, et Dortmund ne compte pas le lâcher non plus. C'était du moins encore le cas il y a quelques jours. Mais la situation est différente, sachant que le cyborg du Borussia aura une clause libératoire à 75 ME dans un an. Le club de la Ruhr serait plus enclin à accepter une grosse offre dès cet été, mais le montant a de quoi faire hurler. Selon le Corriere dello Sport, le BVB envisage de dire oui à une offre de 150 ME de la part du PSG pour Haaland. Voilà pourquoi Mino Raiola a rencontré Leonardo ce vendredi, histoire d’avancer sur des décisions contractuelles si jamais les choses s’accéléraient.

Enfin, dans d’autres sphères, Neymar et Pochettino ont un faible pour Richarlison. Là aussi, les agents sont venus à Paris dans la semaine pour établir les contours d’un contrat si jamais un deal était trouvé à la dernière minute avec Everton. Everton entend bien s’accrocher à son attaquant de 24 ans, mais le Brésilien a très envie de rejoindre le PSG et de découvrir la Ligue des Champions. Pour cela, cela demanderait quasiment 100 ME, les Toffees n’ayant aucune intention de brader un de leurs éléments offensifs les plus percutants.

Trois dossiers en attente donc du dénouement de celui de Kylian Mbappé. Nul doute que chez les agents des attaquants cités, le respect ou non de l’ultimatum fixée par le Real Madrid au PSG à ce lundi soir, sera suivi de près.