PSG : Lewandowski, dossier numéro 1 de Luis Campos !

Par Claude Dautel

Robert Lewandowski fait le le forcing pour quitter le Bayern Munich à un an de la fin de son contrat. Si le FC Barcelone était souvent interrogé, voilà que le PSG débarque dans ce dossier.

Le ton est vraiment monté entre les dirigeants du club bavarois et leur buteur international polonais, Robert Lewandowski ayant demandé un bon de sortie alors qu’à 33 ans il entame l’ultime année de son engagement avec le Bayern Munich. Une demande repoussée plusieurs fois, et très fermement, par les Allemands. Pour l'instant, les deux camps sont vraiment fâchés, et Lewandowski, scandalisé, a fait connaître son écoeurement : « Quel footballeur voudra venir au Bayern en sachant qu’une telle chose pourrait lui arriver ? Où sont alors la loyauté et le respect ? J’ai toujours été prêt, j’ai passé huit belles années ici, j’ai rencontré tellement de gens formidables et je voudrais que cela reste ainsi dans mon esprit. Je pourrais comprendre si j’avais joué ici pendant deux ou quatre ans, mais après une telle carrière réussie, ma volonté et mon soutien, la loyauté et le respect sont probablement plus important que cette affaire », a fulminé le serial buteur des champions d’Allemagne, que tout le monde annonçait comme ayant déjà trouvé un accord avec le Barça. Mais à priori, un autre club s’est invité dans ce dossier, et ce serait le Paris Saint-Germain.

Luis Campos prêt à miser sur Robert Lewandowski

Selon le quotidien L’Equipe, Luis Campos, nommé conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi, aurait mis Robert Lewandowski tout en haut de sa liste pour apporter une solution offensive de plus au futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Conscient que Mauro Icardi était devenu un fantôme, le nouveau dirigeant du PSG estime que sportivement le club de la capitale aurait tout intérêt à s’offrir le buteur polonais, capable d’enchaîner les saisons à près de 50 buts par saison, et qui ne passe pas l’essentiel de son temps à gérer ses affaires personnelles. Face à l’intransigeance du Bayern Munich, et la concurrence du FC Barcelone, le club français a un avantage conséquent, à savoir qu’il a les moyens financiers que le Barça n’a pas. Pour l’instant, le Bayern peut facilement dire non aux propositions transmises par Joan Laporta, mais si Luis Campos débarque avec la force de frappe budgétaire de QSI, alors cela peut changer la donne. Car Munich pense à Sadio Mané et a besoin de moyens financiers pour signer un accord avec Liverpool. Reste à savoir si le buteur polonais a le souhait de venir à Paris, et surtout si le PSG pourra empiler autant de stars sur le front de l’attaque. Et voilà de quoi relancer le cas Neymar…