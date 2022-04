PSG : Les Ultras dévoilent leur plan contre Lorient

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Collectif Ultras Paris ne boycottera pas le match PSG-Lorient de dimanche soir au Parc des Princes, mais il a bien l'intention de faire entendre son message en se taisant.

Lors de la réception de Bordeaux au Parc des Princes, trois jours après la catastrophe de Madrid en Ligue des champions, les supporters du PSG avaient conspué Neymar et Lionel Messi, symboles, selon eux, de tout ce que les dirigeants parisiens ont fait de mal en privilégiant le marketing sur le sportif. Cette attitude véhémente contre les deux stars avait fait du bruit sur toute la planète, certains étant offusqués que l’on puisse ainsi siffler deux stars, et surtout le septuple Ballon d’Or. Pour le match de dimanche contre Lorient, le Collectif Ultras Paris va encore une fois manifester sa colère face à la politique du Paris Saint-Germain, mais en le faisant de manière plus silencieuse. En effet, dans un communiqué sur les réseaux sociaux, le CUP a annoncé son intention de faire la grève des encouragements aux Parc des Princes, lequel risque de sonner le creux.

Le PSG ne mérite pas les encouragements des Ultras

COMMUNIQUÉ DU 2 AVRIL 2022. pic.twitter.com/i4aZp2PEcZ — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) April 2, 2022

Pour les supporters du PSG, il devient indispensable que du côté de Doha on prenne en compte leurs demandes. « Nous avons clairement et fermement exposé au club notre vision et nos demandes visant à enfin placer non plus le marketing, mais le sportif au centre du projet, ce qui passe notamment nécessairement par la pérennisation du maillot Hechter comme symbole fort de l'identité du club, saison après saison. Nous attendons toujours des actes concrets que nous ne voyons pas arriver. De notre côté, fidèles à notre ligne de conduite, nous continuons de privilégier un dialogue constructif et exigeant, conscients que le club a besoin d'un nouveau souffle passant nécessairement par un nouvel organigramme. Dans l'attente d'avancées, nous continuerons à exprimer notre mécontentement en tribune et ce, sans violence. Nous serons donc présents, mais silencieux car ils ne méritent pas mieux. Allez Paris », indique le CUP, qui réclame toujours, le départ de Leonardo et de Nasser Al-Khelaifi.