PSG : Les Ultras exigent la démission d'Al-Khelaifi !

Par Claude Dautel

Silencieux jusqu'alors, le Collectif Ultras Paris a réagi à l'élimination du PSG en Ligue des champions. Et les supporters parisiens estiment que désormais Nasser Al-Khelaifi doit laisser sa place à la tête du club de la capitale.

C’est désormais très clair, les Ultras parisiens ont bien l’intention de montrer lors de la réception de Bordeaux, dimanche au Parc des Princes, que la défaite de mercredi face au Real Madrid a été celle de trop. A 24 heures du rendez-vous en Ligue 1, le Collectif Ultras Paris annonce son intention de manifester, pacifiquement, sa rage suite à ce fiasco européen lors du match face aux Girondins, et surtout il exige la démission immédiate de Nasser Al-Khelaifi, et de l’ensemble de ceux qui dirigent le PSG. Dans un long communiqué, le CUP tape très fermement du poing sur la table, s’offusquant de ce qu’était devenu le Paris Saint-Germain.

Le PSG version marketing scandalise les Ultras

« L’inacceptable et inévitable désillusion que nous annoncions et craignions s'est malheureusement réalisée. Comment avoir ce mental qui renverse les montagnes quand ta saison semble commencer en février et que tu joues les compétitions nationales à un rythme de sénateurs ? Comment avoir un véritable projet de jeu quand ton effectif n'est qu'un empilement de «stars» peu ou pas complémentaires? Comment un entraîneur peut être le patron respecté de son vestiaire quand il n'en est manifestement pas le véritable décideur ? Comment régénérer un groupe quand d'éternels remplaçants peuvent se satisfaire d'aller au bout de leurs contrats tant les solaires sont confortables ? Comment sentir la force immuable de l'histoire de ton club quand tes couleurs sont alternativement noires, fuchsia, roses, jaunes ? Comment avoir l'envie de tout renverser pour le peuple de Paris quand tu te contentes bien souvent de le saluer du point de penalty et que tu as été plus souvent à la Fashion Week qu'à une rencontre avec les représentants de tes propres supporters ? Nous n'avons pas la mémoire courte. Nous savons ce que notre retour doit au Président Nasser Al-Khelaifi, il n'y a ici rien de personnel, mais force est de constater qu'il n'est pas l'homme de la situation. La situation du club nécessite désormais une réorganisation complète à tous les niveaux et la présence quotidienne de son Président. Notre Paris Saint-Germain mérite des gens qui le servent et non des gens qui s'en servent. Contre Bordeaux ce dimanche nous allons montrer notre mécontentement et nous demandons à tous les amoureux du club présents de s'unir à nos actions sans violence. Nous resterons mobilisés tant que de véritables changements d'envergure ne seront pas mis en place. Nous le faisons dans l'intérêt supérieur du club. Pas une marque. Pas un produit marketing NOTRE CLUB! Allez Paris », écrit le Collectif Ultras Paris. Il faut désormais savoir si le message parviendra jusqu'au Qatar. Nasser Al-Khelaifi, qui sera bien présent au Parc contre Bordeaux, risque de passer encore une fois un sale moment cette semaine.