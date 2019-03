PSG : Les supporters se rebellent, c'est la clé du succès à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche, c’est au Parc des Princes que les joueurs du Paris Saint-Germain, dont le match face à Nantes était reporté ce week-end, se sont entraînés. Une séance ouverte aux fans, lesquels ont manifesté leur mécontentement après la débâcle face à Manchester United en Ligue des Champions, mercredi soir (3-1). Cela s’est considérablement tendu entre les supporters et les joueurs du PSG, mais cette mise au point était nécessaire selon Jérôme Rothen. Sur le site de RMC Sport, l’ancien joueur du club de la capitale s’est exprimé sur la rébellion des fans, qu’il trouve très logique.

« Les supporters parisiens peuvent donner beaucoup, beaucoup de leur vie. C’est leur vie le PSG. Et quand ils ont l’impression que l’on ne donne pas assez sur le terrain et que l’on se fout d’eux, forcément, cela se retourne contre les joueurs, contre le club. Donc ce n’est pas étonnant. Vous laissez la porte ouverte aujourd’hui à ses supportes-là, c’est au risque d’avoir des séquelles importantes mais est-ce qu’il ne faut pas en passer par-là pour que les joueurs prennent conscience de beaucoup de chose et que surtout, les dirigeants prennent aussi conscience qu’il faut changer, il faut changer. Il y a un ras le bol général et un ras le bol des vrais amoureux du PSG. Ils ne sont pas contre le PSG quand ils réagissent comme çà, ils sont amoureux de ce club, ils veulent que ce club avance. Ils veulent que l’image soit belle, et pas la risée de l’Europe » a confié Jérôme Rothen, pour qui cette mise au point entre les supporters et les joueurs était nécessaire. Reste à savoir si cela portera ses fruits à l'avenir.