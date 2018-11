PSG : Les supporters de Paris peuvent trembler, Rothen explique pourquoi

Dans : PSG, Ligue 1.

Les supporters du Paris Saint-Germain ont passé une mauvaise soirée mardi en assistant à la blessure de Neymar, puis à celle de Kylian Mbappé. Et ce n'est pas Jérôme Rothen qui va les rassurer.

L'ancien joueur du PSG, désormais consultant pour RMC, l'affirme, même si finalement la star brésilienne et le champion du monde français ne sont pas forfaits pour la réception de Liverpool, il est d'ores et déjà évident que Neymar et Mbappé ne pourront pas préparer au mieux cette rencontre décisive en Ligue des champions. Et Jérôme Rothen de s'expliquer plus précisément.

« Tout pépin musculaire ou pépin physique, c’est inquiétant à l’aube d’un grand rendez-vous. Même s’il y a un petit peu plus d’une semaine pour se remettre dans le coup, ce n’est jamais bon, déjà parce que psychologiquement on cogite et puis physiquement vous êtes privé de votre entretien quotidien. Après je ne sais pas la durée d’indisponibilité de Neymar ou de Mbappé mais ne serait-ce que quelques jours, vous arrivez amoindri sur un grand rendez-vous et le mieux pour préparer une rencontre de ce niveau-là, un match décisif comme ça va l’être contre Liverpool, c’est d’être bon le week-end et là, ils n’auront certainement pas l’occasion de jouer contre Toulouse donc c’est un gros point noir pour le PSG, c’est la poisse on va dire, parce que cela arrive sur les deux meilleurs joueurs. J’ai bien peur qu’on annonce rapidement un forfait pour l’un des deux, voire les deux et là ce serait problématique pour le PSG », admet le consultant de RMC, pas vraiment optimiste concernant le Paris Saint-Germain. Et si le club de la capitale en profitait pour révéler une force de caractère ?