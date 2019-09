PSG : Les supporters choqués, Tuchel change d'avis

Les supporters veillent au grain, et ils ne veulent pas déjà voir le PSG retomber dans ses travers de suffisance, surtout en Ligue des Champions.

La saison passée, avant l’élimination face à Manchester United, Thomas Tuchel avait choqué tout le monde en donnant rendez-vous aux joueurs directement au Parc des Princes, laissant certains d’entre eux se dépêtrer dans les bouchons d’avant-match, pour une préparation inédite pour le PSG. Cette fois-ci, au moment où un gros enchainement se prépare, avec notamment le match face au Real Madrid ce mercredi, l’entraineur allemand a donné deux jours de congés à ses joueurs. Après leur match de samedi, ils ont été mis au repos dimanche et lundi, pour une simple reprise mardi. Si l’effectif parisien ne manque bien évidemment pas de rythme, ce trou inhabituel au début d’une série de matchs n’a pas manqué de faire tiquer les supporters sur les réseaux.

On joue Madrid mercredi et pour préparer le match tuchel donne 2 jours de repos

C est un guignol