PSG : Célibataires vs mariés, Neymar pense à tout pour sa fiesta

Dans : PSG.

En février dernier, Neymar fêtait son anniversaire en grandes pompes au Palais de Tokyo à Paris.

Une grande fête à laquelle tous les joueurs du Paris Saint-Germain étaient conviés, ainsi que leurs femmes. Malheureusement pour les médias peoples, très peu de détails croustillants ont filtré à la suite de cette soirée d’anniversaire. Sur l’antenne de la Movistar, Ander Herrera a toutefois été cuisiné afin de lâcher quelques petites anecdotes sur cette soirée hivernale à Paris. Ce que l’ancien milieu de Manchester United, plus présent dans les médias que sur les terrains depuis son arrivée en France, a accepté de faire. En indiquant notamment que les joueurs avaient leur étage privatisé durant de la soirée.

« La question est : que ne s’est-il pas passé pendant l’anniversaire de Neymar… Neymar avait mis les couples en haut et les célibataires en bas. Quand il fait quelque chose, il le fait pour qu’on s’amuse. Et il a organisé cette fête pour que les gens s’amusent. Et c’est vrai que je me suis bien amusé. Par contre, ma femme ne me laissait même pas aller aux toilettes tout seul, parce que les toilettes étaient en bas. Et où était Neymar ? Lui, il était partout ! » a indiqué l’international espagnol. Pour rappel, les joueurs du PSG avaient enchaîné quelques jours plus tard avec une autre soirée, cette fois pour fêter l’anniversaire d’Angel Di Maria. Cela avait d’ailleurs valu quelques critiques à Edinson Cavani, Mauro Icardi et les autres Parisiens, pas assez sérieux à l’approche des matchs selon certains observateurs. Cela a au moins le mérite de prouver que le groupe vit bien…